Dubaj, Emiraty Arabskie

od €618,078

216 m² 1

Poddaj się: 2025

Pomoc w uzyskaniu statusu rezydenta. Bezpłatny wybór nieruchomości. Wsparcie prawne w prezencie! Samana Santorini – projekt mieszkaniowy w budowie w dzielnicy Dubai Studio City. Rozwój jest realizowany przez Naya Properties LLC. Dostawa kompleksu planowana jest na II kwartał 2025 r. Niski budynek premium zapewnia mieszkańcom szeroki zakres udogodnień. Każdy apartament ma osobisty basen. Wspólny basen z częścią relaksacyjną i leżakami znajduje się w części domowej. Samana Santorini LCD oferuje apartamenty i apartamenty typu studio z dwiema sypialniami. Każde mieszkanie ma indywidualny układ. Panoramiczne okna oferują widok na miasto. Apartamenty są w pełni przygotowane do osiedlenia i są wyposażone w meble i sprzęt AGD. Dekoracja wykorzystuje drogie materiały. Marmurowe i drewniane elementy dekoracyjne nadają wnętrzu ekskluzywność. Apartamenty posiadają oryginalne wanny i nowoczesną instalację wodną. Sypialnie mają wbudowane szafy. Infrastruktura: Mieszkańcy mogą korzystać z sauny, łaźni tureckiej i klubu fitness z nowoczesnym sprzętem. Oddzielna platforma do jogi i medytacji. Jest specjalnie wyposażony miejsce do grillowania. Dla dzieci jest plac zabaw i basen. Każda rezydencja w kompleksie ma własne miejsce parkingowe. Lokalizacja: Kompleks znajduje się w młodym i aktywnie rozwijającym się obszarze w pobliżu zjazdu na Al Qudra Road. Można do niego dotrzeć w dowolnym obszarze Dubaju w krótkim czasie. Możesz podróżować przez społeczność transportem osobistym lub publicznym. Stacja metra znajduje się 10 minut jazdy od hotelu. W samym obszarze znajdują się dwa przystanki autobusowe. W przypadku zakupów możesz udać się do supermarketów Spar Express i Blue Mart. Hipermarket Lifco znajduje się 10 minut jazdy od społeczności, a centrum handlowe First Avenue - 30 minut. W okolicy znajduje się wiele restauracji z kuchniami z całego świata. Szczególnie popularne są restauracje o wysokich ocenach, takie jak Freedom Pizza, Taqado Mexican Kitchen i Larte. Plaża Jumeirah znajduje się 30 minut jazdy od hotelu. Atrakcyjność ekonomiczna: - Komisja 0%; - Wiza rezydenta na okres do 10 lat z prawem do przedłużenia; - Zwrot z inwestycji z 7%; - nieoprocentowany plan ratalny; - wysokie zapotrzebowanie najemców; - Tylko wiarygodni programiści; - Bezpieczna oferta. Plus praca z nami: - Gwarantujemy bezpieczne transakcje przy pełnym wsparciu prawnym. - Wybierzemy dla Ciebie najlepsze obiecujące przedmioty do inwestycji i życia. - Powiemy ci wszystko o rynku nieruchomości, o życiu w Dubaju. - Przeprowadzimy bezpłatne konsultacje i zaoszczędzimy czas na znalezieniu odpowiednich opcji i zakupie. - Pracujemy bez prowizji. Umówimy się na bezpieczną umowę z programistą. Zapewniamy wsparcie prawne!