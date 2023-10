Abu Zabi, Emiraty Arabskie

od €446,906

116–794 m² 6

Poddaj się: 2026

Sea La Vie — nadmorski kompleks mieszkaniowy premium, który zostanie wybudowany na wyspie Yas w Abu Zabi w zatoce Yas. Jest to pierwszy projekt butikowego dewelopera firmy Nine Yards —, stworzony w wyniku współpracy Ethmar International Holding i Al Nahda International Holding. Luksusowy kompleks, który będzie położony na odcinku wybrzeża o powierzchni prawie 30 000 metrów kwadratowych. m, będą obejmować cztery wieże o wysokości 15 – 18 pięter ze wspólnym podium. Będą one mieściły 660 elitarnych rezydencji, w szczególności apartamenty z 1 – 4 sypialniami, 30 kamienicami wzdłuż promenady, dwa ekskluzywne penthouse'y z czterema sypialniami, dwupoziomowe i lofty, a także 500 metrów kwadratowych. m powierzchni handlowej. Powierzchnia mieszkań waha się od 74 metrów kwadratowych. m do 635 metrów kwadratowych. m, wszystkie będą wyposażone w balkony. Wieże będą miały oryginalny trójkątny kształt. Stylowe wnętrza rezydencji inspirowane są otaczającą przyrodą: w projekcie zastosowano biały kolor, odcienie wody morskiej i odcienie piasku. Mieszkańcy Sea La Vie będą mieli dostęp do najwyższej jakości udogodnień do relaksu i relaksu, w tym: - sztuczna laguna o powierzchni 2.071 metrów kwadratowych. m i głębokość 0,30 – 1,4 mz płytkim obszarem i basenem bez krawędzi; - siłownia; - sauna; - hol wielofunkcyjny; - miejsce do grillowania; - taras do spa; - taras przy basenie; - taras widokowy; - trawnik do jogi; - strefa gry; - sąd dla padeli z tandelier; - bieżnia; - prywatny taras; - świeży bar. Lokalizacja: Projekt będzie zlokalizowany na południowej wyspie Yas wzdłuż promenady w zatoce Yas, w otoczeniu terenów zielonych i zakładów F&B. Dzięki łatwemu dostępowi do autostrady Yas Dr łączącej wyspę z lądem stałym mieszkańcy kompleksu będą mogli szybko dotrzeć do najpopularniejszych miejsc w stolicy Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Hotele Yas Drive / Yas Drive / Marina Circuit Grandstand, a także elitarny kompleks mieszkaniowy The Bay Residence znajdują się 20 minut spacerem od hotelu. W około 10 minut można dojść z Sea La Vie do największego krytego kompleksu rozrywkowego na Bliskim Wschodzie, Etihad Arena i centrum rekreacyjnego Yas Bay Waterfront z restauracjami i światowej klasy klubami nocnymi. W tej samej odległości znajduje się Yas Creative Hub — wolna strefa ekonomiczna skoncentrowana na przedstawicielach sfery medialnej i branży gier. W ciągu zaledwie 15 minut mieszkańcy elitarnego kompleksu dotrą na międzynarodowe lotnisko w Abu Zabi, a podróż do kulturalnego centrum stolicy Zjednoczonych Emiratów Arabskich na wyspie Saadiyat zajmie 25 minut.