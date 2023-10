New residence Adeba with a swimming pool and a spa center close to the airport, Al Jaddaf, Dubai, UAE

Dubaj, Emiraty Arabskie

od €169,343

42–109 m² 3

Poddaj się: 2025

Dystrykt Arjan Projekt z gwarantowanym zwrotem w wysokości 8% przez 3 lata!!! Termin - I 2025 Volare – nowy kompleks mieszkaniowy, charakteryzujący się wielkością i monumentalnością. Projekt, położony w dzielnicy mieszkalnej Arjan, która znajduje się w Dubailand, oferuje wyrafinowanie rozwiązań architektonicznych. Organicznie łączy majestatyczny design i eleganckie układy dla specjalnych koneserów. Nienaganne wykończenia uzupełniają tylko organiczne apartamenty, nasycając je neutralną paletą kolorów. Do dekoracji zastosowano wyjątkowo wysokiej jakości materiały premium, które podkreślają luksusowy styl życia. Panoramiczne oszklenie zapewnia maksymalne naturalne światło. Volare – to cała gama luksusowych udogodnień dostępnych dla mieszkańców: Basen Rozdroże Butiki i sklepy Plac zabaw Basen dla dzieci Zielone nasadzenia Miejsce do grillowania Pokój gier Pula nieskończoności Studio jogi Kawiarnie i restauracje Kino Usługa konsjerża Bezpieczeństwo i nadzór wideo Miejsce parkingowe Park Pole golfowe Ogród Sauna i łaźnia parowa Strefa SPA Tereny sportowe Las deszczowy Centrum fitness i siłownia Mieszkańcy mają dostęp do rozwiniętej infrastruktury –, wszystko, co jest niezbędne do wygodnego życia, znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie kompleksu mieszkalnego. Kompleks mieszkaniowy Volare położony jest w samym sercu Dubailand, największej dzielnicy mieszkalnej, rozrywkowej i turystycznej. Społeczność jest popularna zarówno wśród turystów, jak i emigrantów, co gwarantuje stabilne zarobki na nieruchomościach. Kompleks obejmuje: Studia - od 41,5 m2 - od 163 000 $ 1 ŁÓŻKO - od 62,9 m2 - od 245 000 $ 1 BED Premium - od 68,7 m2 - od 279 000 $ 2 ŁÓŻKO - od - 109,1 m2 - od 410 000 $ Projekt ma kilka planów płatności do wyboru przy zakupie mieszkań, z których każdy ma niezaprzeczalne zalety: Płatność 100% + 4% DLD Roczny gwarantowany dochód w wysokości 8% przez 3 lata na etapie budowy!!! Gwarantowany dochód zaczyna się 22 dnia po 100% płatności! II. Rata do końca projektu 20% + 4% DLD - zaliczka 20% - po 5 miesiącach 20% - po 10 miesiącach 20% - po 15 miesiącach 10% - za 20 miesięcy 10% - w momencie zakończenia projektu Gwarantowany dochód w wysokości 8% rozpoczyna się po zakończeniu projektu Rata przez 2 lata po zakończeniu projektu Obowiązkowa książeczka czekowa!!! 20% + 4% DLD - zaliczka 1% - miesięcznie przez 27 miesięcy 10% - po 5 miesiącach 10% - po 10 miesiącach 9% - w momencie zakończenia projektu 1% - co miesiąc 24 miesiące po zakończeniu budowy Standardowy plan płatności 20% + 4% DLD - zaliczka 10% - po 5 miesiącach 10% - po 10 miesiącach 10% - po 15 miesiącach 50% w momencie zakończenia projektu