Kompleks mieszkalny New premium residence Verdes by Haven with swimming pools, co-working areas and services, Dubailand, Dubai, UAE

Verdes by Haven to ekskluzywny kompleks mieszkalny Aldar Properties, zainspirowany zdrowymi zasadami życia. Nie są to tylko apartamenty, ale wdrożenie koncepcji wellness i dobrego samopoczucia. Projekt wzajemnie uzupełnia nowoczesne apartamenty, naturalność i cichą atmosferę. Każdy szczegół jest rozważany, aby zapewnić mieszkańcom dobrze zrównoważone i zdrowe życie. Verdes by Haven jest certyfikowanym kompleksem dla standardów Fitwel i LEED Gold Level - wszystko jest tu stworzone, aby motywować do prowadzenia zdrowego i przyjaznego środowisku stylu życia. Kompleks jest również wyposażony w innowacyjne technologie, w tym: system kontroli dostępu, inteligentne gospodarowanie odpadami, zintegrowany system bezpieczeństwa i monitorowanie środowiska. Szeroka gama udogodnień obejmuje nowoczesne strefy współpracy, siłownie na świeżym powietrzu, usługi sprzątania wokół zegara, parki krajobrazowe, tereny fitness na świeżym powietrzu, spa i wiele innych. Dla rodzin, są pokoje dla dzieci i opieka nad dziećmi. Apartamenty z 1-3 sypialnie i dwuosobowe z 2 sypialniami są dostępne. W kompleksie jest 1,047 mieszkań.

Cechy:

baseny

nowoczesne obszary współpracy

sala gimnastyczna

parki krajobrazowe

jogging i ścieżki rowerowe

studio jogi

odkryte obszary fitness i pilates

wielofunkcyjne pokoje

plac zabaw dla dzieci

baby sitting service

usługi concierge

pokój zabaw dla dzieci

spa

usługi sprzątania wokół zegara

kursy gotowania

wynajem samochodów

Instalacje 60 / 40, rezerwacja - 20%.

Zakończenie - 2. kwartał 2028 r.

Lokalizacja i pobliska infrastruktura

Wygodne położenie: łatwy dostęp do każdego punktu miasta z powodu bliskości dróg E611 (Emirates Road) i D54 (Sheikh Zayed Bin Hamdan Al Nahyan Road). Kilka minut spacerem od centrum Dubaju.