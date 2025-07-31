Mieszkanie w nowym budynku Ekskluzywne Apartamenty przy Plaży na Palm Jumeirah w Dubaju

Ekskluzywne Apartamenty Przy Plaży w Sercu Palm Jumeirah

Palm Jumeirah oferuje prestiżowy adres przy plaży z niezrównanym dostępem do najbardziej pożądanych miejsc w Dubaju, zaledwie kilka minut od Dubai Marina, Atlantis The Royal i Downtown Dubai. Mieszkańcy cieszą się łatwym dostępem do ekskluzywnych zakupów, wykwintnej kuchni, miejsc rozrywki i głównych dzielnic biznesowych. Rodziny docenią bliskość czołowych międzynarodowych szkół, parków i obiektów rekreacyjnych. Międzynarodowe lotnisko w Dubaju znajduje się w niewielkiej odległości, co zapewnia wygodne podróże zarówno służbowe, jak i rekreacyjne.

Dzięki tym apartamentom na sprzedaż na Palm Jumeirah w Dubaju możesz doświadczyć wyjątkowego luksusowego stylu życia zaprojektowanego z myślą o komforcie, dobrym samopoczuciu i życiu rodzinnym. To ekskluzywne osiedle przy plaży oferuje udogodnienia na światowym poziomie, w tym wiele basenów bez krawędzi z zapierającymi dech w piersiach widokami na morze, ogrody na dachu z basenem oraz w pełni wyposażone centra wellness z zapleczem spa, jogi i medytacji. Przemyślane, inspirowane metodą Montessori place zabaw dla dzieci zapewniają bezpieczne, kreatywne i stymulujące środowisko dla najmłodszych mieszkańców, podczas gdy ekskluzywne salony towarzyskie z kinem, biblioteką i kawiarnią sprzyjają integracji społecznej i relaksowi dla osób w każdym wieku.

Każda rezydencja wyposażona jest w zaawansowaną technologię smart home, oferując wygodę, bezpieczeństwo i płynną integrację z nowoczesnym stylem życia. Przestronne ogrody, prywatne baseny w wybranych domach oraz pięknie zaprojektowane części wspólne dodatkowo podkreślają poczucie spokoju i luksusu.

Projekt Palm Jumeirah obejmuje penthouse’y i rezydencje, w których można poczuć spokój i jednocześnie najwyższy poziom luksusu. Paleta kolorów i ekskluzywne udogodnienia społeczne dają możliwość spotkań z osobami o podobnym stylu życia i zrozumieniu luksusu.

To jedna z ostatnich dostępnych działek na Palm Jumeirah, gdzie nadal możesz znaleźć swój wymarzony dom z planem płatności do daty przekazania w 2029 roku. To osiedle doskonale łączy luksusowe udogodnienia z przyjaznym rodzinom środowiskiem w jednej z najbardziej prestiżowych i tętniących życiem dzielnic Dubaju, co czyni ją idealnym wyborem dla wymagających właścicieli domów i świadomych inwestorów poszukujących wyrafinowanego stylu życia.

DXB-00288