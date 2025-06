Kompleks mieszkalny Prestigious residential complex Binghatti Twilight in Jaddaf Waterfront area, Dubai, UAE

Binghatti Zmierzch to nowy kompleks mieszkaniowy, który uosabia nie tylko nowoczesność, ale także głęboką filozofię spokoju i inspiracji. Projekt obejmuje 228 ekskluzywnych rezydencji, z których każda oferuje przestronne układy i panoramiczne okna otwierające zapierające dech w piersiach widoki na słynną wieżę Burj Khalifa, malowniczy obszar portu Dubai Creek oraz dynamiczną zatokę biznesową. Apartamenty z 1-3 sypialnie są dostępne na zakup. Wnętrza wykonane są z wysokiej jakości materiałów przyjaznych środowisku, starannie dobrane, aby osiągnąć perfekcję.

Kompleks posiada nowoczesne systemy "inteligentnego domu", które zapewniają maksymalny komfort i bezpieczeństwo. Cały kompleks wyposażony jest w 24-godzinny system nadzoru wideo i nowoczesne systemy bezpieczeństwa, co czyni go jednym z najbezpieczniejszych miejsc do życia w mieście. Terytorium kompleksu obejmuje dobrze wyposażoną salę fitness, basen, sklepy na miejscu, przestrzeń biurową i przestronne miejsca parkingowe. Szczególną uwagę zwraca się na komfort właścicieli zwierząt domowych - projekt oferuje dostępne środowisko dla właścicieli i ich zwierząt domowych, co czyni go idealnym wyborem dla miłośników zwierząt.

Lokalizacja i pobliska infrastruktura

Projekt znajduje się w obszarze Al Jaddaf i jest blisko kluczowych atrakcji i węzłów transportowych, takich jak Dubai Mall, Dubai International Airport i przyszłych połączeń transportowych, w tym metra. W ciągu kilku minut można dotrzeć do centrum miasta, spotkań biznesowych i imprez kulturalnych.