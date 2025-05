Kompleks mieszkalny New project Whitecliffs Residences with a swimming pool, a cinema and meeting rooms, Dubai Islands, Dubai, UAE

Whitecliffs Residences by AG Properties to nowy projekt premium na pierwszej linii morskiej w szybko rozwijającym się obszarze Wysp Dubaju. Projekt oferuje przestronne apartamenty z 2 i 3 sypialniami, idealne zarówno na prywatne życie, jak i wynajem, biorąc pod uwagę wysokie zapotrzebowanie na zakwaterowanie na nabrzeżu.

Whitecliffs zapewnia wyjątkową jakość życia swoim mieszkańcom: basen, kino, siłownię, saunę i jacuzzi, boisko do squasha, barbecue i stylowe sale konferencyjne są do Państwa dyspozycji. Kompleks jest otoczony zieleni i wody, tworząc atmosferę odosobnionego ośrodka, pobyt 20 minut od centrum i międzynarodowego lotniska. Built- w sprzętach kuchennych są wliczone, a architektura i design są ułożone w nowoczesnym minimalizmie z elementami luksusowymi.

Ułatwienia:

basen

kino

jacuzzi i sauna

sala gimnastyczna

sąd squasha

grill

sala konferencyjna

Zakończenie - IV kwartał 2027 r.

Plan płatności

20% - rezerwacja

60% - podczas budowy

40% po ukończeniu - tylko 1% miesięcznie w ciągu 3 lat!

Cechy mieszkania

Włączone urządzenia kuchenne

Korzyści

Plan bezinteresownej raty na 6 lat z płatności po przeniesieniu: tylko 1% miesięcznie w ciągu 3 lat od przekazania - to to sprawia, że projekt jest naprawdę wyjątkowy. Minimalna obniżka wynosi 20%, a 60% może być wypłacone podczas budowy. To jedna z najbardziej przystępnych ofert na rynku głównym nad morzem w Dubaju.

Lokalizacja i pobliska infrastruktura

Obszar staje się jednym z najbardziej atrakcyjnych miejsc inwestycji w Dubaju ze względu na ambitny plan rozwoju, atmosfera kurortu i wyłączny dostęp do plaż.