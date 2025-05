Kompleks mieszkalny Magnificent Volna residential complex on the canal in Jaddaf Waterfront area, Dubai, UAE

ekskluzywne studia i apartamenty z 1-3 sypialniami w unikalnym projekcie z panoramicznym widokiem na nabrzeże. Przestronne układy 30% większe od standardu, sufity do 5,5 metra, elegancki design i wykończenia premium tworzą atmosferę luksusu i komfortu. Każdy metr kwadratowy jest przemyślany na najmniejszy szczegół, aby dać właścicielom poczucie wolności i komfortu.

Projekt jest idealny zarówno dla życia, jak i inwestycji. Dzięki strategicznej lokalizacji i dobrze przemyślanej infrastrukturze, mieszkańcy mają dostęp do najlepszych restauracji, sklepów i centrów biznesowych. Oczekiwany zysk w wysokości 8,5% rocznie sprawia, że nieruchomość ta jest atrakcyjna dla inwestorów.

Apartamenty są przenoszone częściowo umeblowane i wyposażone w urządzenia Siemens lub równoważne. Jest to szansa, aby stać się właścicielem elitarnej nieruchomości na wybrzeżu, cieszyć się najlepszym stylu życia i otrzymać stały dochód.

Lokalizacja i pobliska infrastruktura

Położony przy nabrzeżu z bliskości miejsc takich jak Dubai Creek i Downtown Dubai. Wzdłuż malowniczych wybrzeży Volna zapewnia nienaganną łączność z jednymi z najbardziej kultowych atrakcji Dubaj ma. Do centrum handlowego w Dubaju dojazd zajmie tylko 14 minut, 26 minut do Palm Jumeirah i 25 minut do Burj Al Arab. Zaledwie 30 minut jazdy od postawienia stopy na nabrzeżu The Walk JBR, który następnie łatwo podłączy Cię do najlepszych miejsc wypoczynku w mieście. Ponadto obiekt znajduje się w pobliżu międzynarodowego lotniska w Dubaju w ciągu 9 minut, podczas gdy międzynarodowe lotnisko Al Maktoum znajduje się zaledwie 45 minut.