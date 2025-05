Kompleks mieszkalny New residence Mag 777 with modern premium infrastructure, Dubai Sports City, Dubai, UAE

MAG 777 to kompleks mieszkalny w białych kolorach, oferujący swoim mieszkańcom luksusowy styl życia z licznymi udogodnieniami premium. Każdy element jest przemyślany do ostatniego szczegółu tutaj, aby zapewnić maksymalny komfort i przyjemność. Otwarty basen nieskończoności z panoramicznym widokiem płynnie łączy się z otaczającym krajobraz i tworzy wyjątkową atmosferę luksusu i spokoju. Centrum fitness jest w pełni wyposażone w nowoczesne maszyny, które nadają się dla osób o dowolnym poziomie fitness, co pozwala zachować dopasowanie bezpośrednio na terytorium kompleksu. Dla tych, którzy lubią grill, znajduje się elegancki odkryty obszar z wysokiej jakości built- w grillach. Kompleks posiada również pulę zimnego zanurzenia, co ułatwia poprawę ruchu krwi i odmłodzenie. Dla jogi i praktyki pilates, istnieje unikalna przestrzeń, tworząc atmosferę spokoju i odosobnienia, a sauna i łaźnia parowa pozwalają na relaks po pracowitym dniu. Kompleks jest otoczony starannie przemyślaną konstrukcją krajobrazu i harmonijnie dopasowuje się do krajobrazu miejskiego, oferując swoim mieszkańcom odosobniony odpoczynek spokoju w centrum jasnego życia miejskiego. Każda rezydencja jest zaprojektowana z uwzględnieniem funkcjonalności i stylu, oferując przestronne apartamenty z nowoczesnym wykończeniem. Nowoczesne kafelki wykonane z szarego wapienia i starannie dobrane rośliny dodają jasności i harmonii do wnętrza, tworząc przytulną i stylową przestrzeń.

Korzyści

basen

grill

joga i studia pilates

centrum fitness

sauna i sauna parowa

Zakończenie - IV kwartał 2025 r.

Plan płatności:

studia - 50 / 50

1 sypialnia - 40 / 60

2 sypialnie - 30 / 70.

Wyposażenie i wyposażenie w domu

Bez mebli, z urządzeniami.

Lokalizacja i pobliska infrastruktura

Projekt znajduje się w dynamicznie rozwijającym się obszarze Dubai Sports City, oferując idealne połączenie aktywnego stylu życia i luksusowego życia. To nie tylko kompleks mieszkalny, to prawdziwe centrum możliwości sportowych i rozrywkowych, w tym światowej klasy obiekty sportowe i różne restauracje i sklepy. Można spędzić czas w dobrych restauracjach lub zwiedzić malownicze promenady.