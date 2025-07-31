Kompleks mieszkalny SINIYA ISLAND – A Private Natural Island in the UAE

Cena na żądanie
Lokalizacja

  • Kraj
    Emiraty Arabskie
  • Region / Państwo
    Umm al-Kajwajn
  • Miasto
    Umm Al Quwain

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa komfortu
  • Typ konstrukcji nowego budynku
    Monolityczny
  • Rok realizacji
    2027
  • Opcje wykończenia
    Gotowe
  • Liczba kondygnacji
    9

Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia
  • Teren zamknięty
  • Winda

Dodatkowo

  • Firma zarządzająca
  • Wycieczka online
  • Transakcja zdalna

O kompleksie

🌊 SINIYA ISLANDIA - prywatna wyspa naturalna w Umm Al Quwain

Spektakularny 90 mln m ² naturalny cel wyspy opracowany poprzez joint venture z rządem Umm Al Quwain - oferuje niezrównaną mieszankę luksusowego życia na plaży, przyrody i prywatności.

Jedna z niewielu naturalnych wysp w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, które są dostępne na własność, sprawia, że jest to naprawdę rzadka szansa inwestycyjna.

📍 Pierwsza lokalizacja wybrzeża

• 50 minut od Dubaju
• 10 minut od Wynn Al Marjan Island - dom pierwszego zintegrowanego ośrodka kasyna na Bliskim Wschodzie
• Łatwy dostęp do głównych autostrad łączących wszystkie Emiraty Północne

✨ Najważniejsze punkty projektu

• 90 mln m2 planowana wyspa
• Własność Freehold dla wszystkich narodowości
• 40 + premium stylu życia udogodnienia
• 4% opłaty od departamentu kraju po ukończeniu
• Opracowany we współpracy z rządem UAQ

🌿 Resort- Style udogodnienia

Mieszkańcy będą korzystać z wyjątkowego stylu życia na wyspie z:

🏖 Prywatne plaże i kluby plażowe
⛵ Marina & jacht miejsc cumowania
🌴 Promenady nabrzeża
🏊 Baseny Nieskończoności
🏋️ State- of - centra fitness
🌿 Parki krajobrazowe i ścieżki joggingowe
🚴 Ścieżki rowerowe
Uzasadnienie Pawilon wellness i jogi
🍽 Waterfront restauracje i kawiarnie
🛍 Promenada detaliczna
🎾 Sądy sportowe i obszary rekreacyjne
👨‍👩‍👧‍👦 Parki rodzinne i dzieci play strefy
🏨 Luksusowe kurorty i hotele boutique

🏖 Residences beachfront

Selene 124; Delphine 124; Coraline 124; Aquamarine 124; Florine 124; Coastline 124; Starline 124; Pristine 124; Tranquil

• 1-3 Sypialnia Apartamenty z 513 m2
• 3 Sypialnia Duplexes

📅 Zakończenie: grudzień 2027 - grudzień 2030

⛵ Pozostałości Marina

Bayside 124; Pierlside 124; Yachtside 124; Bayfront 124; Canalside 124; Pearlside 124; Capeside

Wybierz z spokojne widoki kanału, tętniące życiem marina życia, lub rezydencje bagna przeznaczone do wyrafinowanego stylu życia przybrzeżnego.

🏡 Beach Villas Collection

🌴 Palm Grove Villas - Wille nad morzem w otoczeniu bujnej tropikalnej zieleni

🌅 Coral Beach Villas - Ultra- ekskluzywne wille nad morzem z prywatnym dostępem do plaży

• 4- 6 willi sypialnych z 4,900 m2

💎 Po co inwestować na wyspie Siniya?

✅ Jedna z rzadkich wysp naturalnych w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, dostępnych do bezpłatnego posiadania
✅ Rozwój nadrzędny wspierany przez rząd
✅ Doskonała lokalizacja w pobliżu nadchodzącego ośrodka turystycznego Wynn
✅ Silny potencjał oceny kapitału
✅ Luksusowy styl życia na wyspie zaledwie kilka minut od Dubaju

Najnowsze wiadomości w Emiraty Arabskie
Jak sprzedać mieszkanie w Zjednoczonych Emiratach Arabskich: przewodnik krok po kroku dla osób fizycznych
31.07.2025
Inwestycje w nieruchomości w Zjednoczonych Emiratach Arabskich: 5 obiecujących nowych inwestycji w całym kraju
20.06.2025
Kup mieszkanie w Zjednoczonych Emiratach Arabskich z meblami: przegląd obiektów od 130 tys. euro do 2,4 mln euro.
13.01.2025
Rynek mieszkaniowy w Dubaju w dalszym ciągu odnotowuje rekordowe tempo wzrostu. Analityka od REALTING
24.12.2024
Kredyt hipoteczny w Dubaju dla nierezydentów. Jak kupić nieruchomość na kredyt
18.12.2024
Dziedziczenie majątku i nieruchomości w Zjednoczonych Emiratach Arabskich
17.10.2024
Program emerytalny w Dubaju. Jak uzyskać wizę emerytalną do Dubaju
01.10.2024
