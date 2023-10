Dubaj, Emiraty Arabskie

Cena na żądanie

Poddaj się: 2024

IDEALNE STOSUNKI CENY I MIEJSCA WERDANU EKSKLUZYWNY KOMPLEKS Z SPRAWOZDANIA WŁAŚCIWOŚCI, DUBAJ. INDYWIDUALNE PODEJŚCIE DO PŁATNOŚCI KAŻDEGO CELU. KOMPLEKS Kompleks Verdana jest pomyślany jako malownicza zielona oaza zbudowana pośrodku hałaśliwej metropolii. Jest częścią głównego obszaru docelowego emiratu Dubai Investment Park. Budowa kompleksu rozpoczęła się w drugim kwartale 2022 r., A jego przeniesienie do eksploatacji planowane jest na czwarty kwartał 2024 r. APARTAMENTY OD 87.550 $ Na terenie znajduje się 10-piętrowy dom z mieszkaniami o różnych rozmiarach. - mieszkania - od 32 do 35 mkw. - apartamenty jednopokojowe - od 57 do 66 mkw. - dwupokojowe apartamenty - od 86 do 89 mkw. - trzypokojowe apartamenty - od 107 do 122 mkw. Wszystkie apartamenty i apartamenty są wynajmowane z gotową dekoracją wnętrz wykonaną z wysokiej jakości materiałów i są wyposażone w najwyższej jakości instalacje hydrauliczne. PODATKI OD 172,550 $ Projekt przedstawia niskie budynki –, są to ponad 200 kamienic. - kamienice jednopokojowe - od 60 do 64 m2 + patio od 2 do 5 akrów. - dwupokojowe kamienice - od 93 do 103 m2 + patio od 4 do 10 akrów. - czteropokojowe kamienice - od 220 do 250 m2 + patio od 10 do 15 akrów. Wszystkie kamienice są wynajmowane z gotową dekoracją wnętrz wykonaną z wysokiej jakości materiałów i wyposażoną w najwyższej jakości instalację wodną. Na każde wyróżnione przytulne patio! Przestronne balkony lub tarasy, parking osobisty, centralna klimatyzacja, pralnia są zapewnione. TERYTORIUM KOMPLEKSU Terytorium zapewnia szereg udogodnień i rozrywki: - 2 osoby dorosłe i 2 baseny dla dzieci - nowoczesna siłownia z centrum fitness - malownicze parki z spacerami i bieżniami - place zabaw - przytulne tereny rekreacyjne - centrum publiczne ze sklepami różnego rodzaju LOKALIZACJA Verdana – część popularnej dzielnicy biznesowej Dubai Investment Park. DIP jest pomyślany jako przyjazna dla środowiska wielofunkcyjna społeczność z szeroką gamą nieruchomości mieszkalnych i komercyjnych. Zapewnia całą niezbędną infrastrukturę i różne udogodnienia na rodzinne wakacje i utrzymanie aktywnego stylu życia. Istnieje również sektor przemysłowy z obiektami komercyjnymi, przedstawicielstwami różnych firm i banków. -INDYWIDUALNE PODEJŚCIE DO PŁATNOŚCI KAŻDEGO CELU. -PORAŻENIE BEZPIECZEŃSTWA NA LISTU. -ZNIKI OSOBISTE NA 100% PŁATNOŚCI!