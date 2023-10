Tall residential complex with artificial lakes and sandy beach, The Palm Jumeirah, Dubai, UAE

Dubaj, Emiraty Arabskie

od €319,325

87 m² 1

Poddaj się: 2025

Nieruchomości w Dubaju po okazyjnej cenie z pełnym wsparciem prawnym. Pomoc w przekazywaniu środków. Bezpłatny wybór nieruchomości. Cloud Tower Apartament z 1 sypialnią i niesamowitą koncepcją wnętrz. Chcesz kupić mieszkanie w Dubaju? Wiesz, jak inwestować z zyskiem! Zapewnimy Ci: - Wybór najlepszych mieszkań od niezawodnych deweloperów; - Zagwarantowanie rocznego dochodu z inwestycji; - nieoprocentowana rata przez 7 lat; - Bezpłatne wsparcie prawne; - Gwarantowane bezpieczeństwo transferu w transakcji; - Pomoc w przekazywaniu środków na płatności; - Pokażemy osobiście obiekt w Dubaju lub online; - Pomoc w przekazywaniu środków na płatności. Cloud Tower — wieżowiec z dwiema wieżami wznosi się nad horyzontem z 29 piętrami mieszkalnymi. Jest to elegancki kompleks mieszkaniowy od Tiger Properties. Kompleks oferuje umeblowane apartamenty z ekskluzywnymi udogodnieniami. Cloud Tower — to świetny wybór przy zakupie nieruchomości w Dubaju zarówno dla młodych par, jak i rodzin z dziećmi. Ten projekt będzie również interesujący dla inwestycji. Główne zalety kompleksu: ▪ Apartamenty o różnych rozmiarach i konfiguracjach; ▪ Rezydencje, które będą wyposażone w eleganckie udogodnienia; ▪ Kompleks otoczony jest głównymi atrakcjami; ▪ Rozsądne i niedrogie opcje planu płatności; ▪ Szybkie windy; ▪ 24-godzinna ochrona. Unikalna lokalizacja kompleksu zapewnia wysoką płynność i gwarantowany zwrot z powodu wysokiego popytu. Roczny dochód 10% - 15% Funkcje lokalizacji: ▪ 10 minut do JBR; ▪ 15 minut do Palma Jumeirah; ▪ 15 minut do Mall of the Emirates; ▪ 17 minut do Global Village; ▪ 20 minut do Dubai Mall. Plus inwestowanie w Cloud Towers: ▪ Zwrot z inwestycji z 6% ▪ Wiza pobytowa na okres od 3 do 10 lat z prawem do przedłużenia ▪ Nieoprocentowana rata ▪ Komisja 0% ▪ Wysokie zapotrzebowanie najemców Jeśli jesteś zainteresowany ofertą i chcesz zobaczyć układ mieszkań, napisz lub zadzwoń do nas! Skonsultujemy się szczegółowo na temat obiektu!