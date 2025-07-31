  1. Realting.com
  2. Emiraty Arabskie
  3. Mieszkanie w nowym budynku Apartamenty z 5-Letnim Planem Płatności w Jumeirah Village Triangle

Mieszkanie w nowym budynku Apartamenty z 5-Letnim Planem Płatności w Jumeirah Village Triangle

Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$426,157
;
12
Zostawić wniosek
ID: 27814
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 9.09.2025

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Emiraty Arabskie
  • Region / Państwo
    Dubaj

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2027
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    26

Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen

O kompleksie

W Pełni Umeblowane Apartamenty z Planem Płatności po Przekazaniu w Jumeirah Village Triangle

Jumeirah Village Triangle (JVT) to dynamiczna i przyjazna rodzinom społeczność w Dubaju, oferująca idealne połączenie miejskiego stylu życia i spokojnego otoczenia. Znana z nowoczesnej architektury, bujnych terenów zielonych oraz różnorodnych opcji mieszkaniowych, JVT zaspokaja potrzeby zarówno rodzin, jak i profesjonalistów. Społeczność oferuje parki, szkoły, sklepy detaliczne oraz restauracje, zapewniając komfortowe i wygodne życie. Strategiczna lokalizacja JVT umożliwia łatwy dostęp do głównych autostrad, łącząc mieszkańców z kluczowymi miejscami, takimi jak Dubai Marina, Downtown Dubai i lotnisko. Dzięki spokojnej atmosferze i doskonałym udogodnieniom, JVT jest idealnym wyborem dla osób szukających zrównoważonego i luksusowego stylu życia w sercu Dubaju.

Apartamenty na sprzedaż w Jumeirah Village Triangle w Dubaju znajdują się w dogodnej lokalizacji na skrzyżowaniu Sheikh Mohammed Bin Zayed Road i Al Khail Road. Są one lokalizowane tylko 4 minuty od szkół i szpitali, 7 minut od Dubai Miracle Garden, 15 minut od Dubai Hills Mall, 17 minut od Jumeirah Golf Estates, 20 minut od Bluewaters Island i JBR, 23 minuty od Palm Jumeirah, 26 minut od Burj Khalifa i Dubai Mall oraz 30 minut od międzynarodowego lotniska w Dubaju.

Projekt składa się z dwóch wież o nowoczesnym designie, które łączą elegancję z funkcjonalnością. Zewnętrzna fasada charakteryzuje się eleganckimi wykończeniami, a duże elementy szklane dodają estetyki i oferują panoramiczne widoki. Centralny basen, otoczony bujną roślinnością i komfortowymi strefami wypoczynkowymi, stanowi serce kompleksu, tworząc spokojną oazę dla mieszkańców. Dodatkowe udogodnienia obejmują w pełni wyposażoną siłownię, tor do biegania, plac zabaw dla dzieci, strefę do grillowania oraz jacuzzi/spa. Mieszkańcy mogą również cieszyć się przestronnym lobby z wysokimi sufitami i eleganckim designem, tworzącym przyjazną atmosferę dla gości oraz zapewniającym łatwy dostęp do wspólnych przestrzeni. Projekt oferuje sześć poziomów dedykowanego parkingu, zapewniając wygodę oraz przestronne korytarze z subtelnym oświetleniem i nowoczesnymi wykończeniami. Dzięki połączeniu światowej klasy udogodnień i wyjątkowego designu, inwestycja obiecuje luksusowy styl życia z łatwym dostępem do miejskiej infrastruktury.

Projekt oferuje w pełni umeblowane apartamenty typu studio, 1- oraz 2-sypialniowe, starannie zaprojektowane w celu połączenia komfortu i elegancji. Każda jednostka charakteryzuje się wysokiej jakości wykończeniem, przestronnym układem oraz dużymi oknami, które wpuszczają naturalne światło, tworząc ciepłą i przyjazną atmosferę. Wnętrza zostały starannie zaprojektowane z wbudowanymi szafami i nowoczesnym wyposażeniem kuchennym, zapewniając wygodę i funkcjonalność dla mieszkańców. Przestrzenie dzienne są stworzone z myślą o relaksie i rozrywce, z nowoczesnymi meblami i eleganckimi wykończeniami, podczas gdy sypialnie zapewniają spokojny wypoczynek dzięki stonowanej kolorystyce i wysokiej jakości materiałom. Łazienki są równie luksusowe, z eleganckimi armaturami i przestronnym układem. Każdy detal został zaprojektowany z myślą o nowoczesnym stylu życia, kładąc nacisk na styl, komfort i praktyczność.


DXB-00178

Lokalizacja na mapie

Dubaj, Emiraty Arabskie
Edukacja
Opieka zdrowotna
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Apartamentowiec Superlux Penthouse Liv Lux
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$18,51M
Zespół mieszkaniowy Canal Heights de GRISOGONO — stylish high-rise residence by DAMAC in the prestigious business district of Business Bay, Dubai
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$952,909
Zespół mieszkaniowy Hadley Heights
Dubaj, Emiraty Arabskie
Cena na żądanie
Zespół mieszkaniowy Urban Oasis
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$867,684
Zespół mieszkaniowy Premium residence The Legends with a golf club close to the autodrome and shopping malls, Damac Hills, Dubai, UAE
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$902,801
Państwo przegląda
Mieszkanie w nowym budynku Apartamenty z 5-Letnim Planem Płatności w Jumeirah Village Triangle
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$426,157
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Zespół mieszkaniowy Baccarat Hotel Residences
Zespół mieszkaniowy Baccarat Hotel Residences
Zespół mieszkaniowy Baccarat Hotel Residences
Zespół mieszkaniowy Baccarat Hotel Residences
Zespół mieszkaniowy Baccarat Hotel Residences
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Baccarat Hotel Residences
Zespół mieszkaniowy Baccarat Hotel Residences
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$4,94M
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 43
Powierzchnia 26–34 m²
2 obiekty nieruchomości 2
Nieruchomości zagraniczne od 40 000 $. DARMOWA KONSULTACJA. POMOC W OTRZYMANIU STATUSU MIESZKAŃCY. Pomożemy Ci wybrać DARMOWY obiekt, zorganizować bezpieczną umowę z programistą! - ekskluzywne nieruchomości; - pomoc w organizacji przeprowadzki; - roczny dochód z inwestycji do 20%; - finansow…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 2 pokoi
26.0
4,94M
Mieszkanie 3 pokoi
34.0
7,57M
Agencja
DDA Real Estate
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy New complex Weybridge Gardens 5 with a swimming pool and gardens close to the polo resort, Dubailand Residence Complex, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New complex Weybridge Gardens 5 with a swimming pool and gardens close to the polo resort, Dubailand Residence Complex, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New complex Weybridge Gardens 5 with a swimming pool and gardens close to the polo resort, Dubailand Residence Complex, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New complex Weybridge Gardens 5 with a swimming pool and gardens close to the polo resort, Dubailand Residence Complex, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New complex Weybridge Gardens 5 with a swimming pool and gardens close to the polo resort, Dubailand Residence Complex, Dubai, UAE
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New complex Weybridge Gardens 5 with a swimming pool and gardens close to the polo resort, Dubailand Residence Complex, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New complex Weybridge Gardens 5 with a swimming pool and gardens close to the polo resort, Dubailand Residence Complex, Dubai, UAE
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$202,509
Weybridge Gardens 5 to nowoczesny kompleks mieszkalny firmy Leos International, położony w kompleksie Dubairu Residence Complex. Lokalizacja wyróżnia się wygodną dostępnością transportu: przystanki transportu publicznego, duże centra handlowe, szkoły światowej klasy i wyższe placówki edukacy…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy 11 Park Hills
Zespół mieszkaniowy 11 Park Hills
Zespół mieszkaniowy 11 Park Hills
Zespół mieszkaniowy 11 Park Hills
Zespół mieszkaniowy 11 Park Hills
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy 11 Park Hills
Zespół mieszkaniowy 11 Park Hills
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$187,973
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 18
Komfortowe apartamenty w nowym projekcie 11 Park Hills w Al Barsha South! Mieszkania prezentowane są w wysokiej jakości wykończeniu pod klucz i wyposażonymi kuchniami! Doskonała opcja pod inwestycję! Gwarantowany dochód! Mnóstwo udogodnień! Znajdziemy mieszkanie z korzystnym oprocentowaniem …
Agencja
DDA Real Estate
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się
Najnowsze wiadomości w Emiraty Arabskie
Jak sprzedać mieszkanie w Zjednoczonych Emiratach Arabskich: przewodnik krok po kroku dla osób fizycznych
31.07.2025
Jak sprzedać mieszkanie w Zjednoczonych Emiratach Arabskich: przewodnik krok po kroku dla osób fizycznych
Inwestycje w nieruchomości w Zjednoczonych Emiratach Arabskich: 5 obiecujących nowych inwestycji w całym kraju
20.06.2025
Inwestycje w nieruchomości w Zjednoczonych Emiratach Arabskich: 5 obiecujących nowych inwestycji w całym kraju
Kup mieszkanie w Zjednoczonych Emiratach Arabskich z meblami: przegląd obiektów od 130 tys. euro do 2,4 mln euro.
13.01.2025
Kup mieszkanie w Zjednoczonych Emiratach Arabskich z meblami: przegląd obiektów od 130 tys. euro do 2,4 mln euro.
Rynek mieszkaniowy w Dubaju w dalszym ciągu odnotowuje rekordowe tempo wzrostu. Analityka od REALTING
24.12.2024
Rynek mieszkaniowy w Dubaju w dalszym ciągu odnotowuje rekordowe tempo wzrostu. Analityka od REALTING
Kredyt hipoteczny w Dubaju dla nierezydentów. Jak kupić nieruchomość na kredyt
18.12.2024
Kredyt hipoteczny w Dubaju dla nierezydentów. Jak kupić nieruchomość na kredyt
Dziedziczenie majątku i nieruchomości w Zjednoczonych Emiratach Arabskich
17.10.2024
Dziedziczenie majątku i nieruchomości w Zjednoczonych Emiratach Arabskich
Program emerytalny w Dubaju. Jak uzyskać wizę emerytalną do Dubaju
01.10.2024
Program emerytalny w Dubaju. Jak uzyskać wizę emerytalną do Dubaju
Wyświetlić wszystkie publikacje