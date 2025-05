Kompleks mieszkalny New Alton Residence with swimming pools, restaurants and kids' play areas close to schools and medical facilities, Town Square, Dubai, UAE

Alton to nowy kompleks mieszkalny Nshamy, położony w zielonej okolicy Rynku Miasta Dubaj. Architektura projektu inspirowana jest naturalnymi kształtami i nowoczesnymi trendami, co czyni go harmonijnym uzupełnieniem środowiska. Przestronne parki, aleje spacerowe, fontanny i przytulne przestrzenie wypoczynkowe tworzą atmosferę spokoju i komfortu tuż za rogiem.

Projekt obejmuje stylowe apartamenty z 1-3 sypialniami, przemyślane na ostatni szczegół dla życia rodzinnego. Przestronne kuchnie wyposażone są w wbudowane urządzenia wykonane przez Germana, a okna podłogowe wypełniają przestrzeń naturalnym światłem. Mieszkańcy kompleksu mają dostęp do całej infrastruktury - od kawiarni i sklepów po szkoły, boiska sportowe i tory rowerowe.

Kompleks ten jest idealnym wyborem dla tych, którzy szukają przytulne zakwaterowanie, bliskość przyrody i komfort życia miejskiego. Tutaj znajdziesz wszystko, co konieczne dla rodziny w rozsądnej cenie i w jednym z najbardziej rozwijających się obszarów Dubaju. To nie tylko mieszkanie, to twój nowy styl życia.

Ułatwienia:

Central park na placu miejskim

Sklepy i restauracje

Baseny i pokoje fitness

Ścieżki rowerowe, jogging i ścieżki spacerowe

Obszary zabaw dla dzieci

Skate park i symulator fal

Szkoły, meczety i szpitale w bliskiej odległości

Zakończenie - 2. kwartał 2028 r.

Plan płatności: 50 / 50 na przekazanie.

Cechy mieszkania

Wszystkie apartamenty wyposażone są w German- wykonane urządzenia kuchenne

Lokalizacja i pobliska infrastruktura

Lokalizacja na Placu Miasta sprawia, że kompleks jest idealnym wyborem. Obszary oferuje wiele udogodnień, które sprawiają, że życie wygodne i zróżnicowane. Skate Park jest idealnym miejscem dla młodych ludzi i wszystkich, którzy chcą zachować kondycję. Fani aktywności mogą tu jeździć na deskorolce, skuterze i wrotkach. Supermarkety, kawiarnie i restauracje znajdują się w odległości spaceru, pozwalając na zakupy i cieszyć się pyszne jedzenie łatwo i szybko. W okolicy znajduje się park dla zwierząt kosmicznych. Jest to bezpieczne i dobrze utrzymane miejsce, gdzie zwierzęta mogą biegać, grać i komunikować się z innymi psami. Regularne wydarzenia i partie promują wzmacnianie relacji między mieszkańcami i tworzą poczucie wspólnoty.