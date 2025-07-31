  1. Realting.com
  2. Emiraty Arabskie
  3. Kompleks mieszkalny Payment Plan 8 years. Down Payment 10%

Kompleks mieszkalny Payment Plan 8 years. Down Payment 10%

Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$220,000
BTC
2.6168562
ETH
137.1606218
USDT
217 510.5912828
* Cena ma charakter poglądowy
i jest zgodna z kursem wymiany 16.04.2025
;
13 1
ID: 28009
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 16.09.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Emiraty Arabskie
  • Region / Państwo
    Dubaj

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa ekonomiczna
  • Typ konstrukcji nowego budynku
    Typ konstrukcji nowego budynku
    Monolityczny
  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2028
  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    21

O kompleksie

Samana Sky Widok jest nowym nowoczesnym kompleksem mieszkalnym z Samana, który obiecuje być idealnym rozwiązaniem dla komfortowego i przytulnego życia w dynamicznym rytmie miasta. Projekt łączy estetyczny design, dobrze przemyślane układy i wysokiej jakości materiały budowlane, zapewniając mieszkańcom maksymalny komfort i bezpieczeństwo. Lokalizacja kompleksu wygodnie łączy infrastrukturę miejską z obszarami zielonymi, tworząc harmonijną przestrzeń dla życia i rekreacji.

Samana Sky Widok oferuje apartamenty o różnych rozmiarach i układach, od przytulnych studio do przestronnych apartamentów rodzinnych. Wszystkie pokoje zostały zmodernizowane i wyposażone w wysokiej jakości urządzenia i wykończenia. Szczególną uwagę poświęcono ergonomii i funkcjonalności, tak aby każdy mieszkaniec mógł zorganizować przestrzeń zgodnie z ich smakiem i potrzebami. Kompleks posiada tereny krajobrazowe, tereny spacerowe, place zabaw i rekreacji, co czyni go atrakcyjnym dla rodzin z dziećmi i aktywnych mieszkańców.

Lokalizacja na mapie

Dubaj, Emiraty Arabskie
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Transport
Finanse
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
