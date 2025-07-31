Kompleks mieszkalny Payment Plan 8 years. Down Payment 10%

Samana Sky Widok jest nowym nowoczesnym kompleksem mieszkalnym z Samana, który obiecuje być idealnym rozwiązaniem dla komfortowego i przytulnego życia w dynamicznym rytmie miasta. Projekt łączy estetyczny design, dobrze przemyślane układy i wysokiej jakości materiały budowlane, zapewniając mieszkańcom maksymalny komfort i bezpieczeństwo. Lokalizacja kompleksu wygodnie łączy infrastrukturę miejską z obszarami zielonymi, tworząc harmonijną przestrzeń dla życia i rekreacji.

Samana Sky Widok oferuje apartamenty o różnych rozmiarach i układach, od przytulnych studio do przestronnych apartamentów rodzinnych. Wszystkie pokoje zostały zmodernizowane i wyposażone w wysokiej jakości urządzenia i wykończenia. Szczególną uwagę poświęcono ergonomii i funkcjonalności, tak aby każdy mieszkaniec mógł zorganizować przestrzeń zgodnie z ich smakiem i potrzebami. Kompleks posiada tereny krajobrazowe, tereny spacerowe, place zabaw i rekreacji, co czyni go atrakcyjnym dla rodzin z dziećmi i aktywnych mieszkańców.