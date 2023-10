Sharjah, Emiraty Arabskie

od €129,530

42 m² 2

Poddaj się: 2025

Nieruchomości zagraniczne od 40 000 $. DARMOWA KONSULTACJA. POMOC W OTRZYMANIU STATUSU MIESZKAŃCY. Pomożemy Ci wybrać DARMOWY obiekt, zorganizować bezpieczną umowę z programistą! - ekskluzywne nieruchomości; - pomoc w organizacji przeprowadzki; - roczny dochód z inwestycji do 20%; - finansowa gwarancja dochodu; - ochrona prawna transakcji; - bezpłatne konsultacje; - ponad 200 biur w Federacji Rosyjskiej, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Turcji i innych krajach. - wybierz nieruchomość ze względu na swój budżet i pragnienia! Kompleks Al Mamsha — położony w Muwaileh w Sharjah. Oferowane są apartamenty dla 1–3 sypialni i studia z balkonem lub tarasem. Apartamenty mają panoramiczne okna z podwójnymi szybami, garderoby, jadalnie, przestronne łazienki z wysokiej klasy instalacją wodną. Balkony oferują wspaniałe widoki na horyzont. Mieszkańcy Al Mamsha będą mieli dostęp do takich udogodnień, jak: - centralny system kondycjonowania; - lobby; - windy serwisowe; - siłownia; - basen; - place zabaw dla dzieci; - tereny zielone; - miejsce do grillowania; - kawiarnia; - całodobowa ochrona terytorium; - całodobowy nadzór wideo; - dostęp do Internetu; - telewizja satelitarna / kablowa; - ATM; - usługi całodobowego konsjerża. Lokalizacja: Najbliższy przystanek transportu publicznego w meczecie City Al Falah znajduje się 5 minut spacerem od hotelu. Kompleks otoczony jest instytucjami edukacyjnymi. Uniwersytet w Sharjah znajduje się 10 minut jazdy od hotelu. Możesz dostać się do Akademii Policyjnej Sharjah w tym samym czasie. Dotarcie do College of Medicine — University of Sharjah zajmie 10 minut. Centrum handlowe Zero 6 by Alef znajduje się 7 minut jazdy od Al Mamsha Souks. Mieszkańcy mogą udać się do Nesto Hypermarket, który znajduje się 5 minut jazdy od żywności i artykułów gospodarstwa domowego. Przez 5 minut od Al Mamsha Souks możesz wziąć iGrab Cafe Sharjah. Za 15 minut mieszkańcy będą mogli dotrzeć do Tea Time Cafe. Kolejny STARY CAF SHJ znajduje się 10 minut spacerem od hotelu. Na spacery na świeżym powietrzu główna brama Uniwersytetu Al Qasimia jest świetna. To jest 5 minut jazdy od hotelu. Międzynarodowe lotnisko Ras Al Khaimah znajduje się 50 minut jazdy od hotelu. Opowiemy o wszystkich zawiłościach związanych z nabywaniem nieruchomości w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Napisz lub zadzwoń, odpowiedz na wszystkie pytania!