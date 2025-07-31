  1. Realting.com
  2. Emiraty Arabskie
  3. Kompleks mieszkalny Sobha Central-next to Dubai Marina

Kompleks mieszkalny Sobha Central-next to Dubai Marina

Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$488,000
;
11
Zostawić wniosek
Pokaż kontakty
ID: 34034
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 8.03.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Emiraty Arabskie
  • Region / Państwo
    Dubaj
  • Metro
    Nakheel Harbour & Tower (~ 700 m)

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa komfortu
  • Typ konstrukcji nowego budynku
    Typ konstrukcji nowego budynku
    Monolityczny
  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2029
  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    60

Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia
  • Teren zamknięty
  • Winda

Dodatkowo

  • Firma zarządzająca
  • Wycieczka online

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
English English

Sobha Central - The New Landmark on Sheikh Zayed Road🌟

Sobha Realty tworzy ikoniczne mieszankowe społeczności na prime 405,000 mkw. działki, mieszania luksusowych rezydencji, handlu detalicznego, biura i światowej klasy udogodnienia. Społeczność, która zintegrowała centrum handlowe wewnątrz samego kompleksu.

🏙 Najważniejsze punkty projektu:
6 Ikoniczne wieże 124; 24 Przygody stylu życia
160.000 mkw. centrum handlowe wewnątrz społeczności
Mirage - 80 pięter - grudzień 2030
Pinacle, Mix use tower - 107 pięter (najwyższy i ostatni start) - grudzień 2030
Horyzont - 75 pięter - grudzień 2029
Eden - 70 pięter-grudzień 2029
The Serene - 65 pięter - grudzień 2029
Tranquil - 60 pięter-grudzień 2029
14- Poziom Podium poświęcony parkowaniu, udogodnienia i centrum handlowe

✨ Rezydencje od 1 do 3 pokojowe apartamenty z panoramicznym widokiem na Dubaj Marina, Morze, Bluewaters, Palm Jumeirah, Palm Jebel Ali, JLT i udogodnienia, Uptown Dubaj, Morze Arabskie, Sheikh Zayed Road, Emirates Hills.
Premia z zapierającymi dech w piersiach widokami
Retails i biura dostępne również do inwestowania

🚗 Łączność:
Bezpośredni dostęp do Sheikh Zayed Road
5 min → Wodne wody, JBR & Marina
10 min → Palm Jumeirah
5 min → Najbliższy szpital
20 min → Lotnisko Al Maktoum (największy w GCC)

Plan płatności: 60 / 40
60% podczas budowy
40% po zakończeniu

Lokalizacja na mapie

Dubaj, Emiraty Arabskie
Opieka zdrowotna
Jedzenie i picie
Finanse

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Zespół mieszkaniowy Hilton Residences
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$857,700
Zespół mieszkaniowy One Park Square
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$197,386
Apartamentowiec Adhara Star
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$310,847
Zespół mieszkaniowy Residential complex in a quiet and peaceful neighbourhood with developed infrastructure and green landscape, Liwan, Dubai, UAE
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$368,429
Zespół mieszkaniowy Elo 3
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$158,904
Państwo przegląda
Kompleks mieszkalny Sobha Central-next to Dubai Marina
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$488,000
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek Pokaż kontakty
Inne kompleksy
Zespół mieszkaniowy Alta
Zespół mieszkaniowy Alta
Zespół mieszkaniowy Alta
Zespół mieszkaniowy Alta
Zespół mieszkaniowy Alta
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Alta
Zespół mieszkaniowy Alta
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$441,644
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 24
Apartamenty w nowym projekcie premium Alta w Jumeirah Village Circle! Na życie i inwestycję! Wysokie przychody z wynajmu - od 10% w $! Udostępnimy katalog inwestorski! Nieoprocentowane raty! Termin płatności - 3 kwartały. 2026 Udogodnienia: centra zdrowia i fitness, teren rekreacyjny, tere…
Agencja
DDA Real Estate
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
DDA Real Estate
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Apartamentowiec Apartamenty w Wieżowcach Ignazio i Maggio Cipriani w Dubaju
Apartamentowiec Apartamenty w Wieżowcach Ignazio i Maggio Cipriani w Dubaju
Apartamentowiec Apartamenty w Wieżowcach Ignazio i Maggio Cipriani w Dubaju
Apartamentowiec Apartamenty w Wieżowcach Ignazio i Maggio Cipriani w Dubaju
Apartamentowiec Apartamenty w Wieżowcach Ignazio i Maggio Cipriani w Dubaju
Pokaż wszystko Apartamentowiec Apartamenty w Wieżowcach Ignazio i Maggio Cipriani w Dubaju
Apartamentowiec Apartamenty w Wieżowcach Ignazio i Maggio Cipriani w Dubaju
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$2,34M
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 71
Markowe, Luksusowe Apartamenty z Płatnościami Ratalnymi w Downtown Dubai Downtown Dubai to tętniąca życiem, prestiżowa dzielnica miasta, znana z ikonicznych zabytków, światowej klasy stylu życia i wyjątkowego potencjału inwestycyjnego. To właśnie tutaj znajdują się majestatyczny Burj Khalifa…
Agencja
TEKCE Real Estate
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy New Sonate Residence with swimming pools, a lounge area and a co-working area, JVT, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New Sonate Residence with swimming pools, a lounge area and a co-working area, JVT, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New Sonate Residence with swimming pools, a lounge area and a co-working area, JVT, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New Sonate Residence with swimming pools, a lounge area and a co-working area, JVT, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New Sonate Residence with swimming pools, a lounge area and a co-working area, JVT, Dubai, UAE
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$343,562
Rezydencja oferuje sklepy, salon, plac zabaw dla dzieci i basen, basen nieskończoności, altany, ścieżki joggingowe, kort tenisowy, ogrody, obszar współpracy, centrum fitness, łaźnię parową i saunę, kino na świeżym powietrzu.Zakończenie - 1. kwartał 2027 r.Wyposażenie i wyposażenie w domu W p…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się
Najnowsze wiadomości w Emiraty Arabskie
Jak sprzedać mieszkanie w Zjednoczonych Emiratach Arabskich: przewodnik krok po kroku dla osób fizycznych
31.07.2025
Jak sprzedać mieszkanie w Zjednoczonych Emiratach Arabskich: przewodnik krok po kroku dla osób fizycznych
Inwestycje w nieruchomości w Zjednoczonych Emiratach Arabskich: 5 obiecujących nowych inwestycji w całym kraju
20.06.2025
Inwestycje w nieruchomości w Zjednoczonych Emiratach Arabskich: 5 obiecujących nowych inwestycji w całym kraju
Kup mieszkanie w Zjednoczonych Emiratach Arabskich z meblami: przegląd obiektów od 130 tys. euro do 2,4 mln euro.
13.01.2025
Kup mieszkanie w Zjednoczonych Emiratach Arabskich z meblami: przegląd obiektów od 130 tys. euro do 2,4 mln euro.
Rynek mieszkaniowy w Dubaju w dalszym ciągu odnotowuje rekordowe tempo wzrostu. Analityka od REALTING
24.12.2024
Rynek mieszkaniowy w Dubaju w dalszym ciągu odnotowuje rekordowe tempo wzrostu. Analityka od REALTING
Kredyt hipoteczny w Dubaju dla nierezydentów. Jak kupić nieruchomość na kredyt
18.12.2024
Kredyt hipoteczny w Dubaju dla nierezydentów. Jak kupić nieruchomość na kredyt
Dziedziczenie majątku i nieruchomości w Zjednoczonych Emiratach Arabskich
17.10.2024
Dziedziczenie majątku i nieruchomości w Zjednoczonych Emiratach Arabskich
Program emerytalny w Dubaju. Jak uzyskać wizę emerytalną do Dubaju
01.10.2024
Program emerytalny w Dubaju. Jak uzyskać wizę emerytalną do Dubaju
Wyświetlić wszystkie publikacje