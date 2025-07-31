Kompleks mieszkalny Sobha Central-next to Dubai Marina

Sobha Central - The New Landmark on Sheikh Zayed Road🌟
Sobha Realty tworzy ikoniczne mieszankowe społeczności na prime 405,000 mkw. działki, mieszania luksusowych rezydencji, handlu detalicznego, biura i światowej klasy udogodnienia. Społeczność, która zintegrowała centrum handlowe wewnątrz samego kompleksu.
🏙 Najważniejsze punkty projektu:
6 Ikoniczne wieże 124; 24 Przygody stylu życia
160.000 mkw. centrum handlowe wewnątrz społeczności
Mirage - 80 pięter - grudzień 2030
Pinacle, Mix use tower - 107 pięter (najwyższy i ostatni start) - grudzień 2030
Horyzont - 75 pięter - grudzień 2029
Eden - 70 pięter-grudzień 2029
The Serene - 65 pięter - grudzień 2029
Tranquil - 60 pięter-grudzień 2029
14- Poziom Podium poświęcony parkowaniu, udogodnienia i centrum handlowe
✨ Rezydencje od 1 do 3 pokojowe apartamenty z panoramicznym widokiem na Dubaj Marina, Morze, Bluewaters, Palm Jumeirah, Palm Jebel Ali, JLT i udogodnienia, Uptown Dubaj, Morze Arabskie, Sheikh Zayed Road, Emirates Hills.
Premia z zapierającymi dech w piersiach widokami
Retails i biura dostępne również do inwestowania
🚗 Łączność:
Bezpośredni dostęp do Sheikh Zayed Road
5 min → Wodne wody, JBR & Marina
10 min → Palm Jumeirah
5 min → Najbliższy szpital
20 min → Lotnisko Al Maktoum (największy w GCC)
Plan płatności: 60 / 40
60% podczas budowy
40% po zakończeniu