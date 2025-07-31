  1. Realting.com
  2. Emiraty Arabskie
  3. Abu Zabi
  4. Kompleks mieszkalny The Beach House – Fahid Island by Aldar

Kompleks mieszkalny The Beach House – Fahid Island by Aldar

Abu Zabi, Emiraty Arabskie
od
$959,538
BTC
11.4135125
ETH
598.2309896
USDT
948 680.2742611
* Cena ma charakter poglądowy
i jest zgodna z kursem wymiany 16.04.2025
;
19
Zostawić wniosek
Pokaż kontakty
ID: 27441
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 18.08.2025

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Emiraty Arabskie
  • Region / Państwo
    Abu Zabi

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa premium
  • Typ konstrukcji nowego budynku
    Typ konstrukcji nowego budynku
    Cegła
  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2029
  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe

Szczegóły wnętrza

Ogrzewanie:

  • Ogrzewanie indywidualne

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia
  • Teren zamknięty
  • Winda

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
English English

The Beach House - Wyspa Fahid Aldar.

Exclusive Seaside Living in Abu Dhabi.

Przegląd projektu:

Witamy w The Beach House na wyspie Fahid, przełomowy rozwój nadmorski Aldar Properties.
Położony między Yas Island i Saadiyat Island, projekt ten łączy nowoczesny design, luksusowe życie na plaży i zrównoważony rozwój, aby stworzyć nowy standard stylu życia w Abu Dhabi.

Wyspa Fahid jest pierwszą na świecie wyspą, która osiągnęła:

  • Fitwel 3- Star Certification (zdrowe środowisko życia).

  • Dane szacunkowe 3 perły (normy zrównoważonego budownictwa).

  • LEED Platinum (Certyfikowany) (najwyższa międzynarodowa ocena ekologiczna).

Rodzaje jednostek, rozmiary i ceny:

Unit TypeSize (ok.) Cena początkowa (EUR)

1 Sypialnia ~ 74 m ² od 820.000 €

2 Sypialnie ~ 113 m ² od 960.000 €

3 Sypialnie ~ 183 m ² od 1.430.000 €

Wszystkie jednostki oferują widoki na morze lub bezpośredni dostęp do plaży.

Plan płatności i zakończenie

  • 10% przy rezerwacji

  • 65% podczas budowy

  • 25% po przekazaniu

  • Przekazywanie: 2029 (Q2- Q4)

Główne cechy i udogodnienia:

  • Bezpośredni prywatny dostęp do plaży i promenady.

  • 2 baseny nieskończoności z panoramicznym widokiem na morze.

  • State-of-the-art fitness centers.

  • Rekolekcje Spa & Wellness.

  • Współpracujące salony i obiekty biznesowe.

  • Boutique sprzedaży detalicznej & jadalnia na Coral Drive.

  • Klub dziecięcy i strefy zabaw.

  • Tor rowerowy i jogging.

  • Technologia Smart- home i przyjazny dla środowiska design.

Pierwsza lokalizacja:

  • 5 min → Wyspa Yas (Ferrari World, Yas Mall, Etihad Arena)

  • 15 min → Port lotniczy Abu Dhabi

  • 15 min → Wyspa Saadiyat (Louvre Abu Dhabi, plaże piaszczyste)

  • 20 min → Abu Dhabi Downtown

  • 50 min → Dubaj

Najważniejsze punkty inwestycji:

  • Ograniczone rezydencje przy plaży w Abu Dhabi.

  • Kwalifikowalność do Golden Visa (z inwestycji AED 2M).

  • Silny popyt na wynajem ze względu na bliskość Yas & Saadiyat.

  • Styl życia w połączeniu ze zrównoważonym wzornictwem.

  • Wysoki potencjał kapitałowy.

Lokalizacja na mapie

Abu Zabi, Emiraty Arabskie

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Zespół mieszkaniowy Penthouses in the new waterfront residence Villa del Divos with swimming pools and a beach club, Dubai Islands, Dubai, UAE
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$7,85M
Zespół mieszkaniowy Low-rise residential complex surrounded by lagoons and gardens, in the picturesque green neighbourhood of Damac Hills, Dubai, UAE
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$576,380
Zespół mieszkaniowy MARINA STAR RESIDENCES
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$627,939
Zespół mieszkaniowy First-class residential and hotel complex The Heart of Europe by Kleindienst Group on the islands, The World Islands, Dubai, UAE
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$4,92M
Zespół mieszkaniowy Fairmont Marina Residences
Abu Zabi, Emiraty Arabskie
od
$794,025
Państwo przegląda
Kompleks mieszkalny The Beach House – Fahid Island by Aldar
Abu Zabi, Emiraty Arabskie
od
$959,538
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek Pokaż kontakty
Inne kompleksy
Apartamentowiec Nas3 Rabdan
Apartamentowiec Nas3 Rabdan
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$310,292
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
NAS 3 offers a privileged position that integrates seamlessly combines urban convenience with tranquility. Surrounded by prestigious schools such as Nord Anglia International School Dubai, GEMS Al Barsha and top hospitals like Mediclinic Parkview and Aster Clinic, is the ideal balance betw…
Agencja
AG LUXURY PROPERTIES LLC
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Lavender
Zespół mieszkaniowy Lavender
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$481,266
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2024
Liczba kondygnacji 13
Apartamenty w wielofunkcyjnym kompleksie Lawenda! W sercu obszaru JVC! Nieoprocentowane raty! Idealne do zamieszkania i inwestycji! Udogodnienia: siłownia wewnętrzna/zewnętrzna, boisko do koszykówki, kino plenerowe, plac zabaw dla dzieci, miejsce do grillowania, łaźnia parowa i sauna, zielo…
Agencja
DDA Real Estate
Zostaw prośbę
Apartamentowiec Armani residences Arada
Apartamentowiec Armani residences Arada
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$11,85M
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Deweloper „Arada”, „The Armani Group” i japoński projektant Tadao Ando wprowadzają Dubaj na nowy poziom ultraluksusowego życia opartego na designie, wprowadzając na rynek „Armani Beach Residences” w Palm Jumeirah. Fantastyczny apartament z 3 sypialniami w kompleksie 53 indywidualnie zaproje…
Agencja
AG LUXURY PROPERTIES LLC
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się
Najnowsze wiadomości w Emiraty Arabskie
Jak sprzedać mieszkanie w Zjednoczonych Emiratach Arabskich: przewodnik krok po kroku dla osób fizycznych
31.07.2025
Jak sprzedać mieszkanie w Zjednoczonych Emiratach Arabskich: przewodnik krok po kroku dla osób fizycznych
Inwestycje w nieruchomości w Zjednoczonych Emiratach Arabskich: 5 obiecujących nowych inwestycji w całym kraju
20.06.2025
Inwestycje w nieruchomości w Zjednoczonych Emiratach Arabskich: 5 obiecujących nowych inwestycji w całym kraju
Kup mieszkanie w Zjednoczonych Emiratach Arabskich z meblami: przegląd obiektów od 130 tys. euro do 2,4 mln euro.
13.01.2025
Kup mieszkanie w Zjednoczonych Emiratach Arabskich z meblami: przegląd obiektów od 130 tys. euro do 2,4 mln euro.
Rynek mieszkaniowy w Dubaju w dalszym ciągu odnotowuje rekordowe tempo wzrostu. Analityka od REALTING
24.12.2024
Rynek mieszkaniowy w Dubaju w dalszym ciągu odnotowuje rekordowe tempo wzrostu. Analityka od REALTING
Kredyt hipoteczny w Dubaju dla nierezydentów. Jak kupić nieruchomość na kredyt
18.12.2024
Kredyt hipoteczny w Dubaju dla nierezydentów. Jak kupić nieruchomość na kredyt
Dziedziczenie majątku i nieruchomości w Zjednoczonych Emiratach Arabskich
17.10.2024
Dziedziczenie majątku i nieruchomości w Zjednoczonych Emiratach Arabskich
Program emerytalny w Dubaju. Jak uzyskać wizę emerytalną do Dubaju
01.10.2024
Program emerytalny w Dubaju. Jak uzyskać wizę emerytalną do Dubaju
Wyświetlić wszystkie publikacje