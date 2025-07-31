Kompleks mieszkalny The Beach House – Fahid Island by Aldar

The Beach House - Wyspa Fahid Aldar.
Exclusive Seaside Living in Abu Dhabi.
Przegląd projektu:
Witamy w The Beach House na wyspie Fahid, przełomowy rozwój nadmorski Aldar Properties.
Położony między Yas Island i Saadiyat Island, projekt ten łączy nowoczesny design, luksusowe życie na plaży i zrównoważony rozwój, aby stworzyć nowy standard stylu życia w Abu Dhabi.
Wyspa Fahid jest pierwszą na świecie wyspą, która osiągnęła:
Fitwel 3- Star Certification (zdrowe środowisko życia).
Dane szacunkowe 3 perły (normy zrównoważonego budownictwa).
LEED Platinum (Certyfikowany) (najwyższa międzynarodowa ocena ekologiczna).
Rodzaje jednostek, rozmiary i ceny:
Unit TypeSize (ok.) Cena początkowa (EUR)
1 Sypialnia ~ 74 m ² od 820.000 €
2 Sypialnie ~ 113 m ² od 960.000 €
3 Sypialnie ~ 183 m ² od 1.430.000 €
Wszystkie jednostki oferują widoki na morze lub bezpośredni dostęp do plaży.
Plan płatności i zakończenie
10% przy rezerwacji
65% podczas budowy
25% po przekazaniu
Przekazywanie: 2029 (Q2- Q4)
Główne cechy i udogodnienia:
Bezpośredni prywatny dostęp do plaży i promenady.
2 baseny nieskończoności z panoramicznym widokiem na morze.
State-of-the-art fitness centers.
Rekolekcje Spa & Wellness.
Współpracujące salony i obiekty biznesowe.
Boutique sprzedaży detalicznej & jadalnia na Coral Drive.
Klub dziecięcy i strefy zabaw.
Tor rowerowy i jogging.
Technologia Smart- home i przyjazny dla środowiska design.
Pierwsza lokalizacja:
5 min → Wyspa Yas (Ferrari World, Yas Mall, Etihad Arena)
15 min → Port lotniczy Abu Dhabi
15 min → Wyspa Saadiyat (Louvre Abu Dhabi, plaże piaszczyste)
20 min → Abu Dhabi Downtown
50 min → Dubaj
Najważniejsze punkty inwestycji:
Ograniczone rezydencje przy plaży w Abu Dhabi.
Kwalifikowalność do Golden Visa (z inwestycji AED 2M).
Silny popyt na wynajem ze względu na bliskość Yas & Saadiyat.
Styl życia w połączeniu ze zrównoważonym wzornictwem.
Wysoki potencjał kapitałowy.