Kompleks mieszkalny The Beach House – Fahid Island by Aldar

The Beach House - Wyspa Fahid Aldar.

Exclusive Seaside Living in Abu Dhabi.

Przegląd projektu:

Witamy w The Beach House na wyspie Fahid, przełomowy rozwój nadmorski Aldar Properties.

Położony między Yas Island i Saadiyat Island, projekt ten łączy nowoczesny design, luksusowe życie na plaży i zrównoważony rozwój, aby stworzyć nowy standard stylu życia w Abu Dhabi.

Wyspa Fahid jest pierwszą na świecie wyspą, która osiągnęła:

Fitwel 3- Star Certification (zdrowe środowisko życia).

Dane szacunkowe 3 perły (normy zrównoważonego budownictwa).

LEED Platinum (Certyfikowany) (najwyższa międzynarodowa ocena ekologiczna).

Rodzaje jednostek, rozmiary i ceny:

Unit TypeSize (ok.) Cena początkowa (EUR)

1 Sypialnia ~ 74 m ² od 820.000 €

2 Sypialnie ~ 113 m ² od 960.000 €

3 Sypialnie ~ 183 m ² od 1.430.000 €

Wszystkie jednostki oferują widoki na morze lub bezpośredni dostęp do plaży.

Plan płatności i zakończenie

10% przy rezerwacji

65% podczas budowy

25% po przekazaniu

Przekazywanie: 2029 (Q2- Q4)

Główne cechy i udogodnienia:

Bezpośredni prywatny dostęp do plaży i promenady.

2 baseny nieskończoności z panoramicznym widokiem na morze.

State-of-the-art fitness centers.

Rekolekcje Spa & Wellness.

Współpracujące salony i obiekty biznesowe.

Boutique sprzedaży detalicznej & jadalnia na Coral Drive.

Klub dziecięcy i strefy zabaw.

Tor rowerowy i jogging.

Technologia Smart- home i przyjazny dla środowiska design.

Pierwsza lokalizacja:

5 min → Wyspa Yas (Ferrari World, Yas Mall, Etihad Arena)

15 min → Port lotniczy Abu Dhabi

15 min → Wyspa Saadiyat (Louvre Abu Dhabi, plaże piaszczyste)

20 min → Abu Dhabi Downtown

50 min → Dubaj

Najważniejsze punkty inwestycji: