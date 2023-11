Dubaj, Emiraty Arabskie

od €16,94M

2 197 m² 1

Poddaj się: 2026

NIERUCHOMOŚĆ ODDZIAŁU 40 000 $. DARMOWA KONSULTACJA. POMOC W OTRZYMANIU STATUSU MIESZKAŃCY. Pomożemy Ci wybrać DARMOWY obiekt, zorganizować bezpieczną umowę z programistą! - ekskluzywne nieruchomości; - pomoc w organizacji przeprowadzki; - roczny dochód z inwestycji do 20%; - finansowa gwarancja dochodu; - ochrona prawna transakcji; - bezpłatne konsultacje; - ponad 200 biur w Federacji Rosyjskiej, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Turcji i innych krajach. - wybierz nieruchomość ze względu na swój budżet i pragnienia! Wyspy Lanai by Majid Al Futtaim to luksusowy kompleks willi położony w dzielnicy Tilal Al Ghaf. Na terenie kompleksu i poza nim znajdziesz ogromną liczbę miejskich udogodnień i usług niezbędnych do wygodnego życia. Kompleks willi na Wyspach Lanai oferuje swoim gościom zakwaterowanie w jednej z kilku ogromnych i luksusowych willi z 4-8 sypialniami, z których każda ma własne baseny, tarasy i ogrody, a także piękny widok na Zatokę Perską. Infrastruktura: Kompleks jest wyposażony w wiele udogodnień zapewniających komfort życia. Jest jadalnia, w której można delektować się pysznym jedzeniem. Możesz utrzymać się w formie w nowoczesnej siłowni na terenie kompleksu, a także odwiedzić basen. W pobliżu znajdują się takie udogodnienia, jak sklepy, restauracje, parking, supermarkety, place zabaw, obiekty sportowe i szkoły. Ponadto mieszkańcy kompleksu mogą korzystać z wielu innych udogodnień, w tym prywatnej plaży, restauracji, spa, centrum fitness i wielu innych. Kompleks jest również wyposażony w kamery CCTV, miejsca do grillowania i bujne zielone parki. Lokalizacja: Wielofunkcyjna społeczność oferuje prywatność i spokój, a jednocześnie znajduje się w pobliżu centralnej części Dubaju. W pobliżu kompleksu znajduje się kilka słynnych atrakcji. Mieszkańcy mogą łatwo dojechać samochodem do słynnego hotelu Burj Al Arab, wyspy Palm Jumeirah i niezwykle rozwiniętej dzielnicy Dubai Marina. W bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się przystanki autobusowe i parking publiczny. Międzynarodowe lotnisko w Dubaju zajmie około 30 minut. Zadzwoń lub napisz, chętnie doradzimy za darmo! Zapewnijmy opcje planowania!