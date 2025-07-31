Mieszkanie w nowym budynku Aurea by Emaar

Aurea by Emaar — Rashid Yachts & Marina (RYM)

Kameralne życie nad wodą w flagowej marinie Dubaju. Aurea oferuje pełne światła mieszkania 1–3-sypialniane (także w większych układach), otoczone zielonymi promenadami, z widokami na marinę i udogodnieniami w standardzie resortu—od basenu infinity i stref wellness po zewnętrzne przestrzenie spotkań. Kilka kroków do promenady jachtowej i restauracji, szybki dojazd do centrum. Współczesny design i spokojny styl życia nad mariną—stworzony dla komfortu, prywatności i trwałej wartości. Zarejestruj zainteresowanie już dziś.