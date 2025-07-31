  1. Realting.com
  2. Emiraty Arabskie
  3. Dubaj
  4. Mieszkanie w nowym budynku Apartamenty w Wieżowcach Ignazio i Maggio Cipriani w Dubaju

Mieszkanie w nowym budynku Apartamenty w Wieżowcach Ignazio i Maggio Cipriani w Dubaju

Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$8,28M
;
17
Zostawić wniosek
ID: 27622
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 9.09.2025

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Emiraty Arabskie
  • Region / Państwo
    Dubaj

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2026
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    71

Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen

O kompleksie

Markowe, Luksusowe Apartamenty z Płatnościami Ratalnymi w Downtown Dubai

Downtown Dubai to tętniąca życiem, prestiżowa dzielnica miasta, znana z ikonicznych zabytków, światowej klasy stylu życia i wyjątkowego potencjału inwestycyjnego. To właśnie tutaj znajdują się majestatyczny Burj Khalifa, The Dubai Mall oraz imponująca Fontanna Dubajska. Oferuje doskonałe połączenie luksusowego stylu życia, rozrywki i doświadczeń kulturalnych. Dzięki ekskluzywnym wieżom mieszkalnym, wykwintnym restauracjom, butikowym sklepom znanych projektantów oraz bezpośredniemu połączeniu z kluczowymi ośrodkami biznesowymi, Downtown Dubai stanowi idealny adres dla osób poszukujących prestiżu, wygody i dynamicznego miejskiego stylu życia.

Apartamenty na sprzedaż w Downtown Dubai są strategicznie zlokalizowane z dostępem do Sheikh Zayed Road, Al Khail Road, Al-A’amal Street i Al Asayel Street, 4 minuty od Burj Khalifa i Dubai Mall, 7 minut od Fontanny Dubajskiej, 10 minut od Dubai Opera, 12 minut od Museum of The Future, 14 minut od Coca-Cola Arena, 16 minut od Międzynarodowego Lotniska w Dubaju, 24 minuty od Jumeirah Beach Residence i Dubai Marina, 35 minut od Międzynarodowego Lotniska Al Maktoum.

Wznoszący się na 71 pięter nad kultową Sheikh Zayed Road, ten architektoniczny majstersztyk ma kształt subtelnie zakrzywionego pryzmatu inspirowanego pustynnymi wiatrami, tworząc wyjątkowy punkt orientacyjny na panoramie miasta. Zaprojektowany przez nagradzaną pracownię Arquitectonica z wnętrzami od 1508 London, łączy minimalistyczną wyrafinowaną elegancję z włoskim stylem. Mieszkańcy mogą korzystać z szeregu udogodnień światowej klasy, w tym krytych i odkrytych basenów, nowoczesnego centrum fitness Technogym, sal do jogi i pilatesu, symulatora golfa oraz holistycznego spa z łaźnią parową, sauną, pokojami solnymi i tlenowymi. Dodatkowe udogodnienia obejmują prywatny salon, przestrzeń eventową, Bellini Bar, kino, bibliotekę, pokoje bilardowe i multimedialne, studia podcastowe i artystyczne, klub dla dzieci oraz chłodzony punkt odbioru dostaw.

Usługi są równie wyjątkowe – 24-godzinna obsługa parkingowa, portier, ochrona, wsparcie w stylu concierge, prywatne posiłki przygotowywane przez szefa kuchni Bellini oraz indywidualne zarządzanie stylem życia zapewniają najwyższy poziom życia, wzbogacony o renomowaną gościnność Cipriani.

Projekt oferuje wyjątkowy wybór apartamentów z 2, 3 i 4 sypialniami, w pełni wyposażonych i starannie zaprojektowanych, aby oddać ponadczasową elegancję i nowoczesną wyrafinowaną estetykę. Zaprojektowane przez renomowane studio 1508 London, wnętrza stanowią współczesną interpretację klasycznego wzornictwa, wzbogaconą o najwyższej jakości wykończenia, włoskie kuchnie na zamówienie, zabudowane szafy i najwyższej klasy sprzęt AGD. Apartamenty są oddawane bez mebli tapicerowanych, ale wyposażone w eleganckie elementy, takie jak zasłony, tapety i starannie dobrane detale podnoszące standard każdego pomieszczenia. Duże okna od podłogi do sufitu wypełniają wnętrza naturalnym światłem, a wysokie sufity i otwarte układy nadają przestrzeni wrażenie przepychu. Główne sypialnie pełnią funkcję spokojnych azylów z włoskimi toaletkami, luksusowymi wannami i eleganckimi kabinami prysznicowymi. Każdy apartament harmonijnie łączy formę i funkcję, oferując komfortowe miejsce do życia z zapierającymi dech w piersiach widokami na Downtown Dubai, Zatokę Arabską i kultowy Burj Khalifa.


DXB-00283

Lokalizacja na mapie

Dubaj, Emiraty Arabskie
Edukacja
Opieka zdrowotna
Jedzenie i picie

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Zespół mieszkaniowy New Provenza Residences with a roof-top swimming pool and a panoramic view in the prestigious area of JVC, Dubai, UAE
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$177,408
Zespół mieszkaniowy Victoria villas and townhouses in eco-friendly area with water bodies, parks, and sports fields, Damac Hills 2, Dubai, UAE
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$449,784
Zespół mieszkaniowy Haya on the Park
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$230,380
Zespół mieszkaniowy Lexington
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$248,910
Zespół mieszkaniowy Azizi Riviera I — residential complex by Azizi Developments with a view of the promenade in Meydan One, Dubai
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$451,501
Państwo przegląda
Mieszkanie w nowym budynku Apartamenty w Wieżowcach Ignazio i Maggio Cipriani w Dubaju
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$8,28M
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Apartamentowiec Cavalli Tower by Damac
Apartamentowiec Cavalli Tower by Damac
Apartamentowiec Cavalli Tower by Damac
Apartamentowiec Cavalli Tower by Damac
Apartamentowiec Cavalli Tower by Damac
Pokaż wszystko Apartamentowiec Cavalli Tower by Damac
Apartamentowiec Cavalli Tower by Damac
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$20,83M
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 70
Na sprzedaż ultraluksusowe apartamenty i penthouse'y. Pozostały 2 mieszkania z 3 sypialniami, 1 mieszkanie z 4 sypialniami i 1 mieszkanie z 5 sypialniami. Ze wszystkich jednostek roztacza się panoramiczny widok, który zapiera dech w piersiach. Usługi szyte na miarę: • Całodobowy kamerdyn…
Agencja
AG LUXURY PROPERTIES LLC
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Ocean House — luxury seafront apartments by Ellington in complex with first-class infrastructure in Palm Jumeirah, Dubai
Zespół mieszkaniowy Ocean House — luxury seafront apartments by Ellington in complex with first-class infrastructure in Palm Jumeirah, Dubai
Zespół mieszkaniowy Ocean House — luxury seafront apartments by Ellington in complex with first-class infrastructure in Palm Jumeirah, Dubai
Zespół mieszkaniowy Ocean House — luxury seafront apartments by Ellington in complex with first-class infrastructure in Palm Jumeirah, Dubai
Zespół mieszkaniowy Ocean House — luxury seafront apartments by Ellington in complex with first-class infrastructure in Palm Jumeirah, Dubai
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Ocean House — luxury seafront apartments by Ellington in complex with first-class infrastructure in Palm Jumeirah, Dubai
Zespół mieszkaniowy Ocean House — luxury seafront apartments by Ellington in complex with first-class infrastructure in Palm Jumeirah, Dubai
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$13,35M
1 poziom - plac zabaw dla dzieci, sala konferencyjna, lobby, recepcja, kino, sala gier, basen olimpijski wielkości, strefa leżaków, basen dla dzieci, studio fitness, joga, szatnie, centrum SPA, jaskinia solna, sauna, hammam, parking dla gości, dostęp do podziemnego parkingu.Drugi poziom - sa…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Luxury villa in a premium residence Lagoons Venice with a beach close to the autodrome and a polo club, Damac Lagoons, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy Luxury villa in a premium residence Lagoons Venice with a beach close to the autodrome and a polo club, Damac Lagoons, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy Luxury villa in a premium residence Lagoons Venice with a beach close to the autodrome and a polo club, Damac Lagoons, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy Luxury villa in a premium residence Lagoons Venice with a beach close to the autodrome and a polo club, Damac Lagoons, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy Luxury villa in a premium residence Lagoons Venice with a beach close to the autodrome and a polo club, Damac Lagoons, Dubai, UAE
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Luxury villa in a premium residence Lagoons Venice with a beach close to the autodrome and a polo club, Damac Lagoons, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy Luxury villa in a premium residence Lagoons Venice with a beach close to the autodrome and a polo club, Damac Lagoons, Dubai, UAE
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$1,76M
Oferujemy przestronne wille w stylu weneckim z malowniczym widokiem na laguny.Rezydencja w stylu włoskim jest jedną z ośmiu części dużego kompleksu. Proszę. Kawiarnie i restauracje, plaża i laguna, zieleń i salon, kino na świeżym powietrzu, place zabaw dla dzieci, ścieżki rowerowe, baseny, c…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się
Najnowsze wiadomości w Emiraty Arabskie
Jak sprzedać mieszkanie w Zjednoczonych Emiratach Arabskich: przewodnik krok po kroku dla osób fizycznych
31.07.2025
Jak sprzedać mieszkanie w Zjednoczonych Emiratach Arabskich: przewodnik krok po kroku dla osób fizycznych
Inwestycje w nieruchomości w Zjednoczonych Emiratach Arabskich: 5 obiecujących nowych inwestycji w całym kraju
20.06.2025
Inwestycje w nieruchomości w Zjednoczonych Emiratach Arabskich: 5 obiecujących nowych inwestycji w całym kraju
Kup mieszkanie w Zjednoczonych Emiratach Arabskich z meblami: przegląd obiektów od 130 tys. euro do 2,4 mln euro.
13.01.2025
Kup mieszkanie w Zjednoczonych Emiratach Arabskich z meblami: przegląd obiektów od 130 tys. euro do 2,4 mln euro.
Rynek mieszkaniowy w Dubaju w dalszym ciągu odnotowuje rekordowe tempo wzrostu. Analityka od REALTING
24.12.2024
Rynek mieszkaniowy w Dubaju w dalszym ciągu odnotowuje rekordowe tempo wzrostu. Analityka od REALTING
Kredyt hipoteczny w Dubaju dla nierezydentów. Jak kupić nieruchomość na kredyt
18.12.2024
Kredyt hipoteczny w Dubaju dla nierezydentów. Jak kupić nieruchomość na kredyt
Dziedziczenie majątku i nieruchomości w Zjednoczonych Emiratach Arabskich
17.10.2024
Dziedziczenie majątku i nieruchomości w Zjednoczonych Emiratach Arabskich
Program emerytalny w Dubaju. Jak uzyskać wizę emerytalną do Dubaju
01.10.2024
Program emerytalny w Dubaju. Jak uzyskać wizę emerytalną do Dubaju
Wyświetlić wszystkie publikacje