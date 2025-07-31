Mieszkanie w nowym budynku Apartamenty w Wieżowcach Ignazio i Maggio Cipriani w Dubaju

Markowe, Luksusowe Apartamenty z Płatnościami Ratalnymi w Downtown Dubai

Downtown Dubai to tętniąca życiem, prestiżowa dzielnica miasta, znana z ikonicznych zabytków, światowej klasy stylu życia i wyjątkowego potencjału inwestycyjnego. To właśnie tutaj znajdują się majestatyczny Burj Khalifa, The Dubai Mall oraz imponująca Fontanna Dubajska. Oferuje doskonałe połączenie luksusowego stylu życia, rozrywki i doświadczeń kulturalnych. Dzięki ekskluzywnym wieżom mieszkalnym, wykwintnym restauracjom, butikowym sklepom znanych projektantów oraz bezpośredniemu połączeniu z kluczowymi ośrodkami biznesowymi, Downtown Dubai stanowi idealny adres dla osób poszukujących prestiżu, wygody i dynamicznego miejskiego stylu życia.

Apartamenty na sprzedaż w Downtown Dubai są strategicznie zlokalizowane z dostępem do Sheikh Zayed Road, Al Khail Road, Al-A’amal Street i Al Asayel Street, 4 minuty od Burj Khalifa i Dubai Mall, 7 minut od Fontanny Dubajskiej, 10 minut od Dubai Opera, 12 minut od Museum of The Future, 14 minut od Coca-Cola Arena, 16 minut od Międzynarodowego Lotniska w Dubaju, 24 minuty od Jumeirah Beach Residence i Dubai Marina, 35 minut od Międzynarodowego Lotniska Al Maktoum.

Wznoszący się na 71 pięter nad kultową Sheikh Zayed Road, ten architektoniczny majstersztyk ma kształt subtelnie zakrzywionego pryzmatu inspirowanego pustynnymi wiatrami, tworząc wyjątkowy punkt orientacyjny na panoramie miasta. Zaprojektowany przez nagradzaną pracownię Arquitectonica z wnętrzami od 1508 London, łączy minimalistyczną wyrafinowaną elegancję z włoskim stylem. Mieszkańcy mogą korzystać z szeregu udogodnień światowej klasy, w tym krytych i odkrytych basenów, nowoczesnego centrum fitness Technogym, sal do jogi i pilatesu, symulatora golfa oraz holistycznego spa z łaźnią parową, sauną, pokojami solnymi i tlenowymi. Dodatkowe udogodnienia obejmują prywatny salon, przestrzeń eventową, Bellini Bar, kino, bibliotekę, pokoje bilardowe i multimedialne, studia podcastowe i artystyczne, klub dla dzieci oraz chłodzony punkt odbioru dostaw.

Usługi są równie wyjątkowe – 24-godzinna obsługa parkingowa, portier, ochrona, wsparcie w stylu concierge, prywatne posiłki przygotowywane przez szefa kuchni Bellini oraz indywidualne zarządzanie stylem życia zapewniają najwyższy poziom życia, wzbogacony o renomowaną gościnność Cipriani.

Projekt oferuje wyjątkowy wybór apartamentów z 2, 3 i 4 sypialniami, w pełni wyposażonych i starannie zaprojektowanych, aby oddać ponadczasową elegancję i nowoczesną wyrafinowaną estetykę. Zaprojektowane przez renomowane studio 1508 London, wnętrza stanowią współczesną interpretację klasycznego wzornictwa, wzbogaconą o najwyższej jakości wykończenia, włoskie kuchnie na zamówienie, zabudowane szafy i najwyższej klasy sprzęt AGD. Apartamenty są oddawane bez mebli tapicerowanych, ale wyposażone w eleganckie elementy, takie jak zasłony, tapety i starannie dobrane detale podnoszące standard każdego pomieszczenia. Duże okna od podłogi do sufitu wypełniają wnętrza naturalnym światłem, a wysokie sufity i otwarte układy nadają przestrzeni wrażenie przepychu. Główne sypialnie pełnią funkcję spokojnych azylów z włoskimi toaletkami, luksusowymi wannami i eleganckimi kabinami prysznicowymi. Każdy apartament harmonijnie łączy formę i funkcję, oferując komfortowe miejsce do życia z zapierającymi dech w piersiach widokami na Downtown Dubai, Zatokę Arabską i kultowy Burj Khalifa.

DXB-00283