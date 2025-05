Kompleks mieszkalny New residence V1STARA House with swimming pools, a club and kids' playgrounds in the Al Furjan area, Dubai

V1STARA HOUSE 2 to kompleks mieszkalny, który łączy elegancką architekturę, zaawansowane technologie i przytulną atmosferę. Tought- out to the last detal umeblowane apartamenty łączą styl i funkcjonalność, oferują przestronne i świetlne pokoje, okna na suficie i wykończenie premium. Wysokiej jakości materiały i nowoczesne rozwiązania projektanckie tworzą poczucie harmonii i komfortu w każdym zakątku nowego domu.

Fani sportu będą mogli korzystać z nowoczesnej siłowni z profesjonalnym sprzętem, jak również na zewnątrz crossfit, stworzony dla maksymalnego komfortu w treningu na zewnątrz. Dla tych, którzy wolą bardziej zrelaksowane podejście do aktywności fizycznej, istnieje joga i pokój tańca. Mieszkańcy będą mogli zrelaksować się przy przestronnym basenie, ciesząc się ciepłym słońcem i odosobnioną atmosferą, podczas gdy dzieci bawią się w osobnym basenie dla dzieci. Rodzinne wieczory będą pełne ciepła i przytulności na grillu i salonach, gdzie można spędzić czas ze swoimi bliskimi i drogich. Małe mieszkańców kompleksu znajdą wiele obiektów rozrywkowych: pokój zabaw dla dzieci zaimponuje przytulną atmosferę i gry rozwojowe, a odkryty plac zabaw stanie się idealnym miejscem na zabawne przygody. Ponadto luksusowy klub oferuje ekskluzywne pomieszczenia do rekreacji i komunikacji.

Korzyści

baseny dla dzieci i dorosłych

place zabaw dla dzieci i pokoje zabaw

sala gimnastyczna

klub

joga i studia tańca

obszar krzyżowy na zewnątrz

grill

Zakończenie - 3. kwartał 2027 r.

Plan płatności

60 / 40 (z opcją raty po ukończeniu przez 2 lata po ukończeniu), 40 / 60 (dla apartamentów z 3,5 sypialniami).

Wyposażenie i wyposażenie w domu

częściowo umeblowane

Lokalizacja i pobliska infrastruktura

Miejsca zainteresowania

Wyspa Morska - 15 minut

Dubaj Marina - 15 minut

Plaża Jebel Ali - 20 minut

Jumeirah Golf Estates - 20 minut

Palm Jumeirah - 20 minut

Jumeirah Beach - 25 minut

Burj Al Arab - 25 minut

Edukacja

Szkoła Arbor - 5 minut

Pielęgniarka Jebel Ali

Redwood Montessori - 5 minut

Chubby Cheeks - 5 minut

Zakupy

Pawilon - Al Furjan - 5 minut

Pawilon Ogrodu Discovery - 5 minut

Opieka zdrowotna

Opieka medyczna - 5 minut

Medicentres Al Furjan - 5 minut

Zaawansowana opieka - 7 minut

Transport