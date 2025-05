Kompleks mieszkalny Residential complex Dezire with a swimming pool and green areas, Dubai Industrial City, Dubai, UAE

Dezire jest idealną równowagą pomiędzy nowoczesnym stylem miejskim a wygodą odosobnionego życia. Ten elegancki kompleks mieszkalny w Dubaju Industrial City obejmuje dwa stylowe budynki z czystymi liniami architektonicznymi, dużymi oknami podłogowymi na suficie oraz rafinacją kombinacji barw białych i szarych. Apartamenty z 1-2 sypialniami są dostępne. Każde mieszkanie jest pełne naturalnego światła i jest godne uwagi dla przemyślanego wnętrza.

Właściciele rezydencji będą mogli korzystać z terenów zielonych, które tworzą cichą i odświeżającą atmosferę. Dla tych, którzy cenią aktywny styl życia, kompleks oferuje nowoczesną siłownię, a ścieżki spacerowe i przestronne balkony będą idealne do wypoczynku i relaksu.

Ułatwienia:

basen

sala gimnastyczna

bezpieczeństwo wokół zegara

klimatyzacja centralna

sala bankietowa

Plan płatności: 40 / 60, 50 / 50, 60 / 40.

Cechy mieszkania

Włączone urządzenia kuchenne

Korzyści

Projekt łączy innowacyjne wzornictwo, wysokiej jakości materiały wykończeniowe i strategiczne położenie, co czyni go idealnym wyborem dla tych, którzy szukają potencjalnych nieruchomości o wysokim potencjale wzrostu kosztów.

Lokalizacja i pobliska infrastruktura

Unikalna lokalizacja w pobliżu Dubai Industrial Park, Logistic City, Expo City i Al Maktoum Airport zapewnia wygodny dostęp do kluczowych centrów biznesowych i handlowych, co kompleks nie tylko wygodne miejsce do życia, ale również korzystne aktywa inwestycyjne.