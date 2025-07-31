Mieszkanie w nowym budynku Luksusowe Apartamenty na Wyspie Al Marjan z Planem Płatności

  1. Realting.com
Ras al-Chajma, Emiraty Arabskie
od
$420,270
;
32
ID: 27586
Data aktualizacji: 9.09.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Emiraty Arabskie
  • Region / Państwo
    Ras al-Chajma

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2026

Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Winda

O kompleksie

Apartamenty przy Plaży z Planem Spłaty po Przekazaniu Przez 5 Lat na Wyspie Al Marjan

Położony na dziewiczym wybrzeżu wyspy Al Marjan – kultowego, sztucznego archipelagu w Ras Al Khaimah ten nadbrzeżny projekt oferuje ekskluzywny styl życia przy plaży, otoczony krystalicznie czystą wodą i światowej klasy atrakcjami rekreacyjnymi. Wyspa Al Marjan szybko stała się jednym z najbardziej pożądanych miejsc w ZEA, znana z luksusowych kurortów, tętniących życiem promenad i bezpośredniego dostępu do lśniącego Zatoki Arabskiej. Jej niezrównana lokalizacja strategiczna czyni ją idealnym centrum inwestycji, turystyki i spokojnego życia nad morzem, łącząc naturalne piękno wyspiarskiego życia z wygodą nowoczesnej infrastruktury.

Apartamenty na sprzedaż na wyspie Al Marjan zostały starannie zaprojektowane z myślą o zróżnicowanych potrzebach zarówno inwestorów, jak i użytkowników końcowych. Kluczowym atutem tej inwestycji jest wyjątkowo atrakcyjny plan płatności po przekazaniu, który oferuje kupującym elastyczność w rozłożeniu spłat na długi okres po zakończeniu budowy. Ta przystępna i atrakcyjna struktura finansowa sprawia, że posiadanie własnego mieszkania staje się bardziej osiągalne niż kiedykolwiek wcześniej, niezależnie od tego, czy szukasz wakacyjnego azylu, długoterminowego miejsca zamieszkania, czy bezpiecznej inwestycji w jednym z najbardziej dynamicznych i szybko rozwijających się rynków nieruchomości w ZEA.

Oprócz elastycznego planu płatności, projekt wyróżnia się oferowaniem w pełni umeblowanych apartamentów gotowych do zamieszkania. Każde mieszkanie jest starannie wykończone nowoczesnymi wnętrzami, wysokiej jakości materiałami i współczesnym umeblowaniem. Eliminuje to stres związany z urządzaniem nowego domu i zapewnia, że każda jednostka jest gotowa do zamieszkania, oferując komfort, elegancję i funkcjonalność od pierwszego dnia.

Mieszkańcy będą cieszyć się stylem życia opartym na maksymalnym relaksie i wygodzie z bezpośrednim dostępem do zapierających dech w piersiach widoków na plażę, udogodnień w stylu resortowym oraz tętniącej życiem, kosmopolitycznej atmosfery, z której słynie wyspa Al Marjan. Niezależnie od tego, czy widzisz to miejsce jako swoją prywatną oazę, czy jako nieruchomość inwestycyjną o wysokiej stopie zwrotu, Playa Viva oferuje rzadką okazję do połączenia inteligentnego potencjału inwestycyjnego z luksusowym stylem życia na co dzień.


RKT-00025

Lokalizacja na mapie

Jedzenie i picie
Rekreacja

