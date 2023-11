Dubaj, Emiraty Arabskie

Nieruchomości zagraniczne od 40 000 $. DARMOWA KONSULTACJA. POMOC W OTRZYMANIU STATUSU MIESZKAŃCY. Pomożemy Ci wybrać DARMOWY obiekt, zorganizować bezpieczną umowę z programistą! - ekskluzywne nieruchomości; - pomoc w organizacji przeprowadzki; - roczny dochód z inwestycji do 20%; - finansowa gwarancja dochodu; - ochrona prawna transakcji; - bezpłatne konsultacje; - ponad 200 biur w Federacji Rosyjskiej, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Turcji i innych krajach. - wybierz nieruchomość ze względu na swój budżet i pragnienia! Kompleks mieszkaniowy premium Seapoint — od słynnego dewelopera Emmaar Properties. Znajduje się w Emaar Beachfront, składa się z dwóch wież na 42 i 57 piętrach i jest uważany za jedną z najwyższych na półwyspie. Projekt prezentuje luksusowe apartamenty z 1 – 3 sypialniami, ekskluzywnymi penthouse'ami z 5-6 sypialniami i półfinałami. Rezydencje od 53 metrów kwadratowych. m do 1090 metrów kwadratowych. m są wyposażone w prywatne balkony z niesamowitym widokiem na Ain Dubai i Palm Jumeirah. Nieruchomości sprzedawane są bez mebli. Wszystkie apartamenty posiadają pralnię, aw rezydencjach z trzema sypialniami — pokój pokojówki. Penthouse obejmują tarasy, pokój rodzinny i kuchnię demonstracyjną. Mieszkańcy rezydencji z sześcioma sypialniami będą mogli między innymi korzystać z domowej siłowni. Infrastruktura: Mieszkańcy Seapoint uzyskają dostęp do dużej liczby udogodnień, w tym: - 40-metrowy basen, uzupełniony leżakami i basenem dla dzieci; - Luksusowy ogród na dachu budynku o powierzchni ponad 3000 metrów kwadratowych. m; - prywatna 450-metrowa plaża przeznaczona wyłącznie dla mieszkańców kompleksu; - obszar miejski przy promenadzie z dużą liczbą zawodów i początkami F&B; - parking kryty; - plac zabaw dla dzieci; - wspólne obszary; - miejsca do grillowania; - butiki i kawiarnie znajdujące się na parterze; - ogród krajobrazowy. Lokalizacja: Mieszkańcy Seapoint będą mogli szybko dostać się do dowolnej części Dubaju, ponieważ kompleks znajduje się obok Sheikh Zayed Road. Przez około pół godziny jazdy samochodem można dotrzeć do Jumeirah Village Circle, Al Safa i międzynarodowego lotniska w Dubaju. Możesz także skorzystać z transportu publicznego — Mina Al Siyahi, Le Meridien Hotel 2, Mina Al Siyahi, dworce autobusowe znajdują się w odległości krótkiego spaceru od hotelu, Le Meridien Hotel 1 i przystanek tramwajowy Mina Seyahi. Ważne obiekty infrastruktury, takie jak: - Spinneys, Carrefour; - Marina Medical Center; - American University in Dubai; - Przedszkole Monroe; - Apteka Al Manara. Skydive Dubai, Jungle Bay, Dubai International Marine Club i Dubai Marina Yacht Club również znajdują się w bliskiej odległości. Od czasu Emaar Beachfront — części Dubai Harbour mieszkańcy Seapoint uzyskają dostęp do największej mariny w regionie, gdzie znajduje się wiele sklepów detalicznych i F&B. Zadzwoń do nas, a my zapewnimy bezpłatny wybór najlepszych obiektów ZEA dla Twojego budżetu i życzeń!