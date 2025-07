Kompleks mieszkalny Berkeley Square by Prestige One – Boutique Elegance in Jumeirah Village Circle.

Berkeley Square by Prestige One - Boutique Elegance in Jumeirah Village Circle.

Rafinowana architektura. Nowoczesne wnętrza. Styl życia zredefiniowany.

Studio, 1, 2 & 3Sypialnia Apartments Budapeszt 124; Zakończenie: Q1.2028

Przegląd projektu:

Berkeley Square to najnowszy butikowy adres mieszkalny Prestige One Developments, położony w samym sercu Jumeirah Village Circle (JVC) - jednej z najbardziej wymagających społeczności Dubaju dla inteligentnych inwestorów i kupców stylu życia.

Zainspirowany ponadczasową elegancją londyńskiej dzielnicy Mayfair, Berkeley Square oferuje połączenie klasycznego wyrafinowania i współczesnego wzornictwa. Budynek posiada uderzającą fasadę, projektanckie wnętrza oraz starannie polecany styl życia z najwyższej jakości wykończeniami.

Ceny od

Studio ~ 32 m ² od 190.000 €

1 Sypialnia ~ 80 m ² od 291.000 €

2 Sypialnia ~ 140 m ² od 468.000 €

3 Sypialnia ~ 240 m ² od 675.000 €

Przekazywanie: Q1.2028

📆 Plan płatności: 20 / 40 / 40

📈 Szacowany ROI: 7% -9% (JVC)

Residence Cechy:

Eleganckie układy ze szkła podłogowego do sufitu.

Kuchnia europejska z markowymi urządzeniami.

Premium marble- styl łazienki.

Własne szafy i wykończenia soft- touch.

Balkony ze społecznością i widokiem na skyline.

W pełni umeblowane opcje dostępne.

Ułatwienia na placu Berkeley:

Resort-styl basen z kabanami i tarasem słonecznym.

Studio gimnastyczne i jogi.

Kino lounge & miejsca pracy.

Stylowe lobby kawiarnia & salon.

Strefa zabaw dla dzieci.

24 / 7 concierge, inteligentny dostęp, i zadaszony parking.

Położenie - Jumeirah Village Circle (JVC), Dubaj

5 min do centrum handlowego

15 min do Dubaju Marina & Mall of the Emirates

20 min do centrum Dubaj & Business Bay

Łatwy dostęp do Al Khail Road & Hessa Street

Otoczone parkami, supermarketami, klinikami i szkołami

Idealne dla: