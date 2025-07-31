  1. Realting.com
  2. Emiraty Arabskie
  3. Kamienica DAMAC ISLANDS BY AKMAL RUSTAMI EXCLUSIVE OFFER

Kamienica DAMAC ISLANDS BY AKMAL RUSTAMI EXCLUSIVE OFFER

Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$999,000
od
$314/m²
2.12.2025
$999,000
2.12.2025
$3,62M
2.12.2025
$3,48M
;
Premium Premium
16
Zostawić wniosek
Pokaż kontakty
ID: 32975
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 2.12.2025

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Emiraty Arabskie
  • Region / Państwo
    Dubaj

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa premium
  • Typ konstrukcji nowego budynku
    Typ konstrukcji nowego budynku
    Monolityczny
  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2028
  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    2

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
English English

DISTRESS DEAL! Ogromny Townhouse z niską ceną w Dubaju

Dlaczego ten Off- Plan Villa w Dubaju jest wysokiej wartości możliwość inwestycji

Inwestowanie w willę off- plan w Dubaju oferuje dziś jeden z najsilniejszych zwrotów w regionie - szczególnie w ramach planowanej przez mistrza społeczności, która zapewnia styl życia, infrastrukturę i długoterminowy wzrost kapitału. Oto kluczowe powody, dla których ta nieruchomość wyróżnia się:

1. Potencjał wysokiego kapitału

Dubajski segment willi i kamienic pokazał jeden z najsilniejszych wskaźników na świecie.
Dobrze zlokalizowane aktywa offplan w istniejących społecznościach często rejestrują 20- 35% wzrost poprzez przekazanie, napędzane ograniczoną podażą i ciągłym popytem użytkowników końcowych.

2. Dolny punkt wejścia, wyższy dźwignia

Z uwagi na fakt, że jest to aktywa pozabilansowe, inwestor wchodzi po cenie rynkowej za pomocą strukturyzowanego planu płatności.
Tylko AED 521,700 jest teraz wymagane do przeniesienia własności, podczas gdy pozostałe raty są kontynuowane do 2026 r. - co pozwala kontrolować aktywa o wysokiej wartości z minimalnym kapitałem z góry.

3. Silny Rental Yields po Handover

Popyt na nowoczesne wille w społecznościach rodzinnych wzrósł w Dubaju.
Po przekazaniu, ta willa z 5 sypialniami może wygenerować 6- 8% przychodów z wynajmu netto, znacznie przewyższając tradycyjne rynki w Europie i Azji.

4. Premium Społeczność Żywych Drives End- Popyt użytkownika

Ta willa znajduje się wewnątrz samowystarczalnej, bogatej w udogodnienia oferty społecznej:

  • Parki prywatne i tereny zielone

  • Ścieżki spacerowe i rowerowe

  • Pule Wspólnoty

  • Urządzenia fitness i wellness

  • Strefy detaliczne, kawiarnie i rekreacyjne

Te cechy sprawiają, że nieruchomość jest bardzo atrakcyjna dla rodzin - najbardziej stabilny i niezawodny segment najemców w Dubaju.

5. Widok na park + Modern Layout = Wyższa wartość resale

Z widokiem na parki, dobrze urządzone wnętrza i efektywny układ 5 sypialni willa ma naturalną przewagę w odsprzedaży wartości.
Właściwości z takim pozycjonowaniem zwykle sprzedają się szybciej i z premią w porównaniu do jednostek wewnętrznych.

6. Bezpieczny i regulowany rynek

Sektor nieruchomości w Dubaju jest jednym z najbardziej ściśle regulowanych rynków na świecie:

  • Ochrona powiernicza RERA

  • Przejrzyste zasady

  • Standardy przekazywania

  • Silne zarządzanie

Zapewnia to maksymalne bezpieczeństwo nabywcom pozaplanowym oraz przejrzystość na poziomie instytucjonalnym.

7. Długoterminowy wzrost gospodarki ZEA

Populacja Dubaju rośnie o ponad 100 000 mieszkańców rocznie, napędzanych przez:

  • Nowe reformy wizowe

  • Globalna migracja talentów

  • Relokacja przedsiębiorstw

  • Rozszerzenie gospodarcze

Popyt na wysokiej jakości wille znacznie przewyższa podaż - tworząc stałą tendencję wzrostową dla wycen willi.

Streszczenie:

Ta willa oferuje rzadkie połączenie:
niski kapitał wejściowy + najlepsza lokalizacja społeczności + wysoka ocena + silny dochód z wynajmu
- uczynienie go idealną inwestycją zarówno dla krótkoterminowego zysku, jak i długoterminowego budowania bogactwa.

Jeśli chcesz, mogę również przygotować:
✔ Wypolerowana broszura dla inwestorów
✔ Wersja wysyłania WhatsApp
✔ Tabela projekcji ROI (1, 3, 5 lat)
✔ Porównanie z podobnymi społecznościami

Powiedz mi jaki format wolisz.

Lokalizacja na mapie

Dubaj, Emiraty Arabskie
Edukacja
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Willa South Bay 3
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$3,27M
Willa Siniya Island Sobha
Umm Al Quwain, Emiraty Arabskie
od
$2,88M
Willa Utopia V55 by Damac
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$4,87M
Chata Jouri Hills -Jumeirah Golf Estates
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$1,09M
Willa Fay Al Reeman II
Abu Zabi, Emiraty Arabskie
od
$952,740
Państwo przegląda
Kamienica DAMAC ISLANDS BY AKMAL RUSTAMI EXCLUSIVE OFFER
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$999,000
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek Pokaż kontakty
Inne kompleksy
Willa Palm Jebel Ali
Willa Palm Jebel Ali
Willa Palm Jebel Ali
Willa Palm Jebel Ali
Willa Palm Jebel Ali
Pokaż wszystko Willa Palm Jebel Ali
Willa Palm Jebel Ali
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$6,91M
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2028
Palm Jebel Ali rises majestically above the sparkling waters of the Arabian Gulf, presenting an exquisite archipelago paradise just minutes from the Dubai coastline. This large-scale project embodies the country's ambitious desire to create a unique place unlike any other.   Its island…
Agencja
Pro Part Недвижимость L.L.C.
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Pro Part Недвижимость L.L.C.
Języki komunikacji
English, Русский, Українська
Willa Mira Villas by Bentley Home
Willa Mira Villas by Bentley Home
Willa Mira Villas by Bentley Home
Willa Mira Villas by Bentley Home
Willa Mira Villas by Bentley Home
Pokaż wszystko Willa Mira Villas by Bentley Home
Willa Mira Villas by Bentley Home
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$5,67M
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 3
Luksusowa willa w nowym projekcie Mira Villas by Bentley Home w dzielnicy Mohammed Bin Rashid City (MBR City)! W pełni umeblowane z designerskim wnętrzem! Zapierające dech w piersiach widoki na panoramę Dubaju! Doskonała opcja dla miłośników spacerów i bujnej przyrody! Na życie i inwestycje!…
Agencja
DDA Real Estate
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
DDA Real Estate
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Willa Villa Terra Golf
Willa Villa Terra Golf
Willa Villa Terra Golf
Willa Villa Terra Golf
Willa Villa Terra Golf
Pokaż wszystko Willa Villa Terra Golf
Willa Villa Terra Golf
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$2,85M
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Terra Golf villas offer stunning views of lush golf courses and feature minimalist, elegant design. The use of neutral colors highlights the natural beauty, complemented by luxurious finishes.   Individual living conditions include a cinema, bar, family lounge, personal gym, open-plan …
Agencja
Pro Part Недвижимость L.L.C.
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Pro Part Недвижимость L.L.C.
Języki komunikacji
English, Русский, Українська
Realting.com
Udać się
Najnowsze wiadomości w Emiraty Arabskie
Jak sprzedać mieszkanie w Zjednoczonych Emiratach Arabskich: przewodnik krok po kroku dla osób fizycznych
31.07.2025
Jak sprzedać mieszkanie w Zjednoczonych Emiratach Arabskich: przewodnik krok po kroku dla osób fizycznych
Inwestycje w nieruchomości w Zjednoczonych Emiratach Arabskich: 5 obiecujących nowych inwestycji w całym kraju
20.06.2025
Inwestycje w nieruchomości w Zjednoczonych Emiratach Arabskich: 5 obiecujących nowych inwestycji w całym kraju
Kup mieszkanie w Zjednoczonych Emiratach Arabskich z meblami: przegląd obiektów od 130 tys. euro do 2,4 mln euro.
13.01.2025
Kup mieszkanie w Zjednoczonych Emiratach Arabskich z meblami: przegląd obiektów od 130 tys. euro do 2,4 mln euro.
Rynek mieszkaniowy w Dubaju w dalszym ciągu odnotowuje rekordowe tempo wzrostu. Analityka od REALTING
24.12.2024
Rynek mieszkaniowy w Dubaju w dalszym ciągu odnotowuje rekordowe tempo wzrostu. Analityka od REALTING
Kredyt hipoteczny w Dubaju dla nierezydentów. Jak kupić nieruchomość na kredyt
18.12.2024
Kredyt hipoteczny w Dubaju dla nierezydentów. Jak kupić nieruchomość na kredyt
Dziedziczenie majątku i nieruchomości w Zjednoczonych Emiratach Arabskich
17.10.2024
Dziedziczenie majątku i nieruchomości w Zjednoczonych Emiratach Arabskich
Program emerytalny w Dubaju. Jak uzyskać wizę emerytalną do Dubaju
01.10.2024
Program emerytalny w Dubaju. Jak uzyskać wizę emerytalną do Dubaju
Wyświetlić wszystkie publikacje