Kompleks mieszkalny Fully furnished apartments in the new complex Aspirz, Dubai Sports City, UAE

Wprowadzenie niepowtarzalnej okazji, aby stać się właścicielem nieruchomości mieszkalnej w jednym z najbardziej dynamicznych i prestiżowych obszarów Dubaju. Aspirz jest prawdziwym uosobieniem nowoczesnej koncepcji miejskiego stylu życia, łącząc mieszkania mieszkalne i pomieszczenia biurowe, czyniąc go idealnym wyborem dla każdego, kto ceni jakość i wygodę.

Projekt wyróżnia się szczególnie dobrze przemyślaną infrastrukturą: oddzielne wejścia do kompleksów mieszkalnych i pomieszczeń biurowych tworzą atmosferę prywatności dla mieszkańców, umożliwiając jednocześnie przedsiębiorstwom rozwój w komfortowym i dobrze zorganizowanym środowisku. Dziedziniec i obszary publiczne są urządzone z ponad 30 różnych udogodnień, gdzie każdy znajdzie coś do ich upodobania.

Ten kompleks mieszkalny to nie tylko miejsce do życia, ale pełne środowisko pracy, odpoczynku i rozrywki, gdzie każdy szczegół jest przemyślany dla Twojej wygody. Tutaj znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz do nowoczesnego stylu życia - komfort, bezpieczeństwo, styl i różne możliwości aktywnego wypoczynku i spotkań biznesowych.

Cechy mieszkania

Tutaj znajdziesz nowoczesne, w pełni umeblowane rezydencje stworzone z najwyższych standardów komfortu w umyśle. Opcje aranżacji obejmują studia, a także przestronne 1, 2 i 3-pokojowe apartamenty. Wszystkie apartamenty wyposażone są w nowoczesne systemy "inteligentnego domu".

Wyposażenie i wyposażenie w domu

Istnieją przestronne sale konferencyjne i sale bankietowe na imprezy i spotkania biznesowe, nowoczesne centra współpracy i biznesu, a także kreatywne przestrzenie. Dla tych, którzy cieszą się aktywny styl życia, są wewnątrz i na zewnątrz boiska sportowe na terytorium: siłownie, joga i zumba, jak również boisko wiosłkowe, boiska do koszykówki, boisko do krykieta i wielofunkcyjne pomieszczenia treningowe. Dla tych, którzy cenią sobie spokój i relaks, jest sauna, jacuzzi, pokoje parowe, a także barbecue, gdzie można spędzić czas z przyjaciółmi i rodziną. Dla rodzin z dziećmi, są oddzielne place zabaw, przedszkole, baseny dla dzieci, a także ściany wspinaczkowe. Wyposażony teren rekreacyjny obejmuje przytulną kawiarnię, gdzie można cieszyć się aromatyczną kawę i świeże desery, a także przestronny basen dla dorosłych i oddzielny basen dla dzieci. Całe terytorium jest otoczone przez szlaki biegowe i spacerowe.