Apartments in a first-class complex Berkeley Place with a wide range of amenities, MBR City, Dubai, UAE

Golf Grand — nowy projekt nagrody popularnego luksusowego dewelopera Emaar Properties. 15-piętrowa wieża znajduje się na podium, gdzie zaprezentowane zostaną różnorodne udogodnienia. Projekt zbudowany jest w otoczeniu bujnej zieleni w prestiżowej społeczności Dubai Hills Estate. Społeczność jest dogodnie zlokalizowana między Dubai Marina a centrum Dubaju. Do kupienia w Golf Grand są apartamenty z 1 – 3 sypialniami o powierzchni od 63 metrów kwadratowych. m do 187 metrów kwadratowych. m. Wszystkie 323 rezydencje obejmują co najmniej jeden przestronny balkon lub taras, pralnię, garderobę lub wbudowane szafy. Trzy sypialnie mają pokoje dla personelu. Stylowe wnętrza nasycone duchem innowacji ozdobione są neutralną kolorystyką. Projekt wykorzystuje nowoczesną hydraulikę, naturalne wykończenia, porcelanę, żaluzje laminowane z ramą melaminy. Panoramiczne okna i prywatne balkony wypełniają pomieszczenia jasnym naturalnym światłem i pozwalają mieszkańcom cieszyć się luksusowymi widokami na klub golfowy Dubai Hills. Infrastruktura: Projekt Golf Grand stanie się częścią wielofunkcyjnej społeczności Dubai Hills Estate. Mieszkańcy kompleksu skorzystają najbardziej z doskonałej lokalizacji w pobliżu pola golfowego Dubai Hills Golf Club. Społeczność będzie miała wszystko, co niezbędne do wygodnego życia: sklepy, kliniki medyczne, instytucje edukacyjne, miejsca do rekreacji i rozrywki. King's College Hospital London znajduje się w odległości pięciu minut jazdy od Golf Grand. Możesz dostać się do GEMS Wellington Academy – Al Khail, GEMS International School, GEMS New Millennium School w zaledwie 5 – 10 minut jazdy samochodem. Lokalizacja: 5-15 minut Dubai Hills Park, Dubai Hills Golf Club, Dubai Hills Mall 20-30 minut Downtown Dubai, Dubai Marina, Dubai International Airport Grand Golf będzie zlokalizowany w pobliżu Al Khail Road. Na autostradzie możesz szybko dostać się w dowolne miejsce w emiracie. Do klubu golfowego Dubai Hills można dojść w 10 minut. Centrum handlowe Dubai Hills i park Dubai Hills znajdują się pięć minut jazdy od kompleksu. Podróż do Dubai Marina, Burj Khalifa, Dubai Mall, centrów biznesowych Business Bay i słynnych atrakcji Downtown Dubai zajmie 15 – 20 minut, a międzynarodowe lotnisko w Dubaju ( DXB ) — nie więcej niż pół godziny.