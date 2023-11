New residence Barari Views with a swimming pool and a gym, Majan, Dubai, UAE

Dubaj, Emiraty Arabskie

od €8,19M

395–556 m² 2

Poddaj się: 2026

Nieruchomości zagraniczne od 40 000 $. DARMOWA KONSULTACJA. POMOC W OTRZYMANIU STATUSU MIESZKAŃCY. Pomożemy Ci wybrać DARMOWY obiekt, zorganizować bezpieczną umowę z programistą! - ekskluzywne nieruchomości; - pomoc w organizacji przeprowadzki; - roczny dochód z inwestycji do 20%; - finansowa gwarancja dochodu; - ochrona prawna transakcji; - bezpłatne konsultacje; - ponad 200 biur w Federacji Rosyjskiej, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Turcji i innych krajach. - wybierz nieruchomość ze względu na swój budżet i pragnienia! Vela Residences – to budynek mieszkalny o wysokości 31 pięter. Zajmuje strategiczną lokalizację w Business Bay, jednej z najbardziej prestiżowych społeczności biznesowych emiratu. Dzięki temu przyszli mieszkańcy będą mieli łatwy dostęp do ważnych obiektów infrastruktury i popularnych atrakcji. OMNIYAT, jedna z najbardziej obiecujących organizacji deweloperskich na rynku nieruchomości na Bliskim Wschodzie, pracuje nad projektem. Przyszli najemcy uzyskają dostęp do spersonalizowanej usługi a la carte. Będą mogli korzystać z usług personelu sprzątającego rezydencji, osobistego trenera, a także konsjerża, który pomoże rozwiązać różne problemy, takie jak rezerwacja stołu w restauracji i wiele innych problemów domowych. Infrastruktura: Właściciele elitarnych rezydencji będą mieli dostęp do następujących udogodnień: - odbiór, za którym przez całą dobę będzie konsjerż; - prywatny parking; - sala konferencyjna; - kino; - pomieszczenia ogólnodostępne z bezpłatnym bezprzewodowym dostępem do Internetu; - miejsca do zabawy dla dzieci; - salon kosmetyczny; - spa; - siłownia; - studio jogi i pilatesu; - teren rekreacyjny; - baseny wewnętrzne i zewnętrzne; - tereny zielone; - długie ścieżki; - prywatna plaża. Z masywnych okien rezydencji otworzą się malownicze widoki na sztuczny kanał o długości ponad 3 km. Gwarantujemy pełne wsparcie prawne dla transakcji. Oferujemy wyłącznie rentowne i niezawodne nieruchomości w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Zadzwoń lub napisz, odpowiedz na wszystkie pytania!