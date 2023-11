Umm Al Quwain, Emiraty Arabskie

od €422,182

146–220 m² 2

Poddaj się: 2025

Nieruchomości zagraniczne OD 40 000 $. DARMOWA KONSULTACJA. POMOC W OTRZYMANIU STATUSU MIESZKAŃCY. Pomożemy Ci wybrać BEZPŁATNY obiekt, zorganizować bezpieczną umowę z programistą! - ekskluzywne nieruchomości; - pomoc w organizacji przeprowadzki; - roczny dochód z inwestycji do 20%; - finansowa gwarancja dochodu; - ochrona prawna transakcji; - bezpłatne konsultacje; - ponad 200 biur w Federacji Rosyjskiej, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Turcji i innych krajach. - wybierz nieruchomość ze względu na swój budżet i pragnienia! Masaar Sequoia – nowy wielofunkcyjny kompleks mieszkaniowy od dewelopera Arada Developers. Kompleks ten jest szóstą fazą dużego projektu Masaar, który zyskał popularność wśród inwestorów. Projekt obejmuje ekskluzywną kolekcję kamienic z 2 sypialniami i luksusowymi willami z 4-6 sypialniami położonymi na kolanach dziewiczej przyrody, w otoczeniu zieleni. Wszystkie rezydencje są wykonane w nowoczesnym stylu, w którym dominują nuty hi-tech i minimalizm. Funkcjonalne i przemyślane układy tworzą wygodną przestrzeń życiową. Całkowita powierzchnia mieszkalna rezydencji waha się od 182 do 820 metrów kwadratowych, co pozwala na realizację dowolnych projektów. Dobrze funkcjonująca infrastruktura społeczności zapewnia mieszkańcom dostęp do wyjątkowych udogodnień: - Oszałamiające panoramiczne widoki na lasy i zielone trawniki; - Strefy jogi; - Ścieżki do biegania i jazdy na rowerze; - baseny zewnętrzne; - boiska sportowe; - Parking dla mieszkańców; - Strefy do grillowania i pikników; - Centrum publiczne. Lokalizacja: Jedną z cech projektu Sequoia – jest strategicznie korzystna lokalizacja i rozwinięta infrastruktura. W celach rekreacyjnych i rekreacyjnych mieszkańcy nie będą musieli opuszczać społeczności: wszystko znajduje się w bliskiej odległości. Kompleks mieszkaniowy położony jest w sercu naturalnych krajobrazów Sharjah, ale jednocześnie zapewnia nieograniczony dostęp do znaczących i ważnych obiektów. Gwarantujemy pełne wsparcie prawne dla transakcji. Oferujemy wyłącznie rentowne i niezawodne nieruchomości w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Zadzwoń lub napisz, odpowiedz na wszystkie pytania!