Al Hamriyah, Emiraty Arabskie

Apartamenty w kompleksie Blue Bay Phase C, położonym wzdłuż wybrzeża Zatoki Perskiej! Idealny do życia rodzinnego i inwestycyjnego! Raty bez odsetek! Rentowność - 4,9% w $! Infrastruktura: całodobowa ochrona, parking, basen, basen dla dzieci, plac zabaw dla dzieci, siłownia, ścieżki do jogg…