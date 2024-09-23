  1. Realting.com
  2. Turquía
  3. Zeytinburnu
  4. Complejo residencial Luxurious 3+1 apartment in Zeytinburnu area with sea view.

Complejo residencial Luxurious 3+1 apartment in Zeytinburnu area with sea view.

Zeytinburnu, Turquía
de
$499,000
BTC
5.9355057
ETH
311.1052284
USDT
493 353.5684096
* El precio es referencial
según el tipo de cambio. 16/4/25
;
14
Dejar una solicitud
ID: 27542
ID de nuevo edificio en Realting
In CRM: 1270
ID del nuevo edificio en la web de la empresa
Última actualización: 3/9/25

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Turquía
  • Región / estado
    Marmara Region
  • Ciudad
    Zeytinburnu

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Clase
    Clase
    Clase de negocios
  • Año de construcción
    Año de construcción
    2025
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado

Detalles del interior

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Gimnasio
  • Área vallada
  • Ascensor

Además

  • Tour online
  • Concesión de ciudadanía
  • Transacción remota

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
English English
Русский Русский

Apartamento de tres dormitorios (3+1) con una superficie de 141,5 m2 con vistas al mar está en venta.

El proyecto está situado en la zona de Zeytinburnu, cerca de las estaciones de metro, metro y metrobus Marmaray Zeytinburnu, cerca del centro comercial del Foro de Marmara, así como de instituciones educativas y médicas.

Cerca está el complejo Buyukyalya, donde hay un gran número de tiendas, cafés y restaurantes.

El proyecto ocupa una superficie total de 4.000 m2 y consta de un edificio de 13 pisos con un diseño moderno, incluyendo 73 apartamentos residenciales con vistas al mar y a la ciudad.

Dentro de los apartamentos: sistema de hogar inteligente, aire acondicionado y sistemas de filtración de agua, electrodomésticos (horno, lavavajillas, estufa y capucha).

Fecha final: 3o trimestre de 2025.

Infraestructura:

  • Lobby
  • Gimnasio
  • Baño turco y sauna
  • Aparcamiento
  • Seguridad 24/7

Para información más detallada sobre este proyecto, llámenos / escríbanos.

Localización en el mapa

Zeytinburnu, Turquía
Educación
Cuidado de la salud

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Complejo residencial New residence with a swimming pool and terraces, Aksu, Turkey
Aksu, Turquía
de
$309,955
Complejo residencial New residence with a swimming pool in the heart of Antalya, Turkey
Muratpasa, Turquía
de
$214,638
Complejo residencial Apartments in complex with developed infrastructure, 900 m from the sea, Demirtas, Turkey
Muratpasa, Turquía
de
$143,908
Complejo residencial New residence with swimming pools and green areas, Istanbul, Turkey
2 Sisli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Turquía
de
$715,289
Complejo residencial Residence with a swimming pool, a restaurant and a roof-top bar, Izmir, Turkey
Bornova, Turquía
de
$186,035
Está viendo
Complejo residencial Luxurious 3+1 apartment in Zeytinburnu area with sea view.
Zeytinburnu, Turquía
de
$499,000
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Edificio de apartamentos Istanbul Eyup Sultan Apartments Project
Edificio de apartamentos Istanbul Eyup Sultan Apartments Project
Edificio de apartamentos Istanbul Eyup Sultan Apartments Project
Edificio de apartamentos Istanbul Eyup Sultan Apartments Project
Edificio de apartamentos Istanbul Eyup Sultan Apartments Project
Mostrar todo Edificio de apartamentos Istanbul Eyup Sultan Apartments Project
Edificio de apartamentos Istanbul Eyup Sultan Apartments Project
Eyupsultan, Turquía
de
$222,895
Por qué esta propiedad؟ Se encuentra en Eyup Sultan, una de las zonas históricas y turísticas más importantes del lado europeo de Estambul. Es un área de desarrollo inmobiliario prometedora cerca del centro de la ciudad. Un destino para aquellos que buscan excelencia, en un complejo reside…
Agencia
Binaa Investment
Dejar una solicitud
Complejo residencial Prestizhnyy ZhK v samom serdce g Izmir
Complejo residencial Prestizhnyy ZhK v samom serdce g Izmir
Complejo residencial Prestizhnyy ZhK v samom serdce g Izmir
Complejo residencial Prestizhnyy ZhK v samom serdce g Izmir
Complejo residencial Prestizhnyy ZhK v samom serdce g Izmir
Complejo residencial Prestizhnyy ZhK v samom serdce g Izmir
Complejo residencial Prestizhnyy ZhK v samom serdce g Izmir
Konak, Turquía
Precio en demanda
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2023
Número de plantas 24
Área 73–233 m²
4 objetos inmobiliarios 4
¡Prestigioso complejo residencial en el CORAZÓN de Izmir a orillas del mar Egeo! El proyecto consta de 4 edificios e incluye más de 1000 apartamentos con vistas a la bahía de Izmir, así como locales comerciales. Área del apartamento: 56 - 234 M2. Diseños: 1 + 1, 2 + 1, 3 + 1, 4 + 1 En el t…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
72.9
162,300
Apartamentos 2 habitaciones
117.0
355,000
Apartamentos 3 habitaciones
178.0
392,505
Apartamentos 4 habitaciones
233.0
532,164
Agencia
Startkey Vizyon Gayrimenkul
Dejar una solicitud
Complejo residencial Mayfair Complex
Complejo residencial Mayfair Complex
Complejo residencial Mayfair Complex
Complejo residencial Mayfair Complex
Complejo residencial Mayfair Complex
Mostrar todo Complejo residencial Mayfair Complex
Complejo residencial Mayfair Complex
Didim, Turquía
de
$101,500
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 2
Casa de Vacaciones Asequible en Turquía-2-Dormitorio Apartamento Dúplex En Venta en Didim Asequible apartamento dúplex de 2 dormitorios en venta en Didim Turquía. Esta propiedad de inversión donde puede obtener el valor de sus ganancias en un concepto complejo especial cerca de Mavisehir. O…
Desarrollador
Polat Group
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Últimas noticias en Turquía
¿Cómo le está yendo al mercado inmobiliario turco? Análisis de REALTING
23.09.2024
¿Cómo le está yendo al mercado inmobiliario turco? Análisis de REALTING
Empieza la venta de apartamentos a precios asequibles en el complejo residencial Arcadia Beach en la costa de Alanya
24.09.2020
Empieza la venta de apartamentos a precios asequibles en el complejo residencial Arcadia Beach en la costa de Alanya
«La pandemia nos ha abierto nuevas oportunidades». Entrevista con la jefa del departamento de ventas de la empresa turca NSM Real Estate
17.09.2020
«La pandemia nos ha abierto nuevas oportunidades». Entrevista con la jefa del departamento de ventas de la empresa turca NSM Real Estate
Mostrar todas las publicaciones