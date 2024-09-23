  1. Realting.com
  4. Complejo residencial Duplex 4+2 in a new complex.

Complejo residencial Duplex 4+2 in a new complex.

Beylikduzu, Turquía
de
$158,000
;
16
ID: 32611
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 8/10/25

  • País
    Turquía
  • Región / estado
    Marmara Region
  • Ciudad
    Beylikduzu

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Clase
    Clase
    Clase de confort
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Ascensor

Además

  • Tour online
  • Concesión de un permiso de residencia
  • Transacción remota

Sobre el complejo

We'll send a video of the apartment upon request!
4+2 apartment in the Öz Yıldırım Group YAKUPLU complex

Features:

  • Duplex apartment - 4+2
  • Area - 190 m2
  • Separate kitchen + kitchen on the second floor

Infrastructure:

  • Shops, cafes, and hospitals - 1 min
  • Schools and kindergartens within walking distance
  • Metrobus - 8 min
  • Coast - 5 min

