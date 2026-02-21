  1. Realting.com
Pisos de obra nueva en Gaziosmanpasa, Turquía

Complejo residencial Guarded residence with a swimming pool and a gym close to a metro station, Istanbul, Turkey
Gaziosmanpasa, Turquía
de
$398,051
La residencia cuenta con aparcamiento, gimnasio, baño turco y sauna, parque infantil, piscina, jardín, seguridad en las 24 horas.Ubicación e infraestructura cercana Estación de metro - 100 metrosE-5 autopista - 3.5 kmMaslak - 10 minutosNuevo aeropuerto - 30 minutosTaksim - 15 minutosSisli - …
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial New residence with swimming pools, gardens and spa close to TEM highway and parks, Istanbul, Turkey
Aksemsettin Bulvari, Turquía
de
$193,993
Características:Lush jardines ajardinadosRecorridos y senderos para caminarZonas infantiles y espacios abiertos para actividades familiaresPiscinas y elementos decorativos de aguaEspacios seguros y comunes para una experiencia cómodaEspacios sociales para actividades multipropósitos y de oci…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial New residence with a spa center, a meeting room and sea views, Istanbul, Turkey
Gaziosmanpasa, Turquía
de
$235,777
El complejo ofrece lujosas propiedades frente al mar con vistas incomparables, prometiendo un estilo de vida de elegancia y tranquilidad.Diseñado con tecnología de vanguardia y comodidades modernas, los 360 apartamentos inteligentes ofrecen a los residentes una experiencia de vida lujosa e i…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
OneOne
Edificio de apartamentos Istanbul apartment compound, Gaziosmanpasa
Gaziosmanpasa, Turquía
de
$129,462
Por qué esta propiedad؟ El proyecto es rico en su patrimonio histórico. Se encuentra en Gaziosmanpasa, una de las regiones centrales de Estambul. Está cerca de todas las líneas de transporte, centros comerciales, instalaciones y servicios. Es un proyecto residencial adecuado para la inv…
Agencia
Binaa Investment
Dejar una solicitud
Edificio de apartamentos Gaziosmanpasa Istanbul Residencies Compound
Gaziosmanpasa, Turquía
de
$49,532
Por qué esta propiedad؟ La ubicación del proyecto es distintiva en el centro de Gaziosmanpasa, ya que es una de las regiones más bellas de Estambul, que es testigo de un crecimiento y desarrollo continuos. El proyecto está rodeado de centros comerciales y centros comerciales, además de su p…
Agencia
Binaa Investment
Dejar una solicitud
