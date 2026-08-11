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Pisos de obra nueva en Basiskele, Turquía

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Complejo residencial New low-rise residence with swimming pools and kids' playgrounds, Kocaeli, Turkey
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Complejo residencial New low-rise residence with swimming pools and kids' playgrounds, Kocaeli, Turkey
Basiskele, Turquía
de
$113,272
La residencia cuenta con sauna y baño turco, gimnasio, piscinas cubiertas y al aire libre, aparcamiento cubierto, café, parque infantil.Terminación - 30/06/2025.Ubicación e infraestructura cercana Centro comercial - 10 minutosHospitales - 10 minutosLago Sapanca - 30 minutosCentro de esquí - …
Agencia
TRANIO
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Complejo residencial Zeray Perla
Complejo residencial Zeray Perla
Complejo residencial Zeray Perla
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Complejo residencial Zeray Perla
Basiskele, Turquía
de
$251,615
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2023
Número de plantas 5
Nuestro proyecto está en el distrito de Başiskele de Kocaeli, justo al lado de nuestro proyecto Zeray Güneşi, con un área de 24,263 m2. Está situado como 9 bloques, 288 pisos y 20 zonas comerciales. Nuestro proyecto consta de 2 etapas. En nuestro proyecto, tenemos duplex jardín, terraza dúpl…
Desarrollador
Zeray Construction Inc.
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Complejo residencial Zeray Güneşi
Complejo residencial Zeray Güneşi
Complejo residencial Zeray Güneşi
Complejo residencial Zeray Güneşi
Complejo residencial Zeray Güneşi
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Complejo residencial Zeray Güneşi
Basiskele, Turquía
de
$154,411
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 6
Agregando valor a la vida en los distritos más preciados de Kocaeli, Zeray está abriendo una vez más un lugar valioso en el corazón de Başiskele. En Zeray Güneşi, los pisos inferiores son dúplex de jardín, los pisos primero y segundo son apartamentos regulares y los pisos superiores son dúpl…
Desarrollador
Zeray Construction Inc.
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TekceTekce
Complejo residencial Zeray Dilasa Orman
Complejo residencial Zeray Dilasa Orman
Complejo residencial Zeray Dilasa Orman
Complejo residencial Zeray Dilasa Orman
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Complejo residencial Zeray Dilasa Orman
Basiskele, Turquía
de
$155,268
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2024
Número de plantas 5
Nuestro proyecto consta de 20 bloques y 660 pisos en un área de 65,000 m2 en el distrito de Yuvacık es de Kocaeli. Hay dúplex de jardín, dúplex de terraza y opciones planas normales de 1 + 1 a 4 + 1, de 89 m2 a 355 m2.Hay baño turco y sauna en nuestros apartamentos. Abierto y cerrado pisc…
Desarrollador
Zeray Construction Inc.
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