  1. Realting.com
  2. Turquía
  3. Gungoren
  4. Pisos de nuevo edificio

Pisos de obra nueva en Gungoren, Turquía

Estambul
12
Antalya
87
Esmirna
14
Alanya
4
Mostrar más
Búsqueda de nuevos edificios
Ocultar
Búsqueda de nuevos edificios
Búsqueda ampliada Búsqueda compacta
Opciones de búsqueda
Clasificar
En el mapa
Apart - hotel
Apart - hotel
Apart - hotel
Apart - hotel
Apart - hotel
Mostrar todo Apart - hotel
Apart - hotel
Gungoren, Turquía
de
$434,470
Año de construcción 2022
Número de plantas 32
Características principales Precio de venta 420 000 € Precio por metro cuadrado. 6 000 € Área 70 m2 Total habitaciones 2 Número de habitaciones 1 Número de baños 1 Piso 3 Etapa de construcción Casa nueva Año de construcción 2022 La instalación ha sido arrendada Dirección Turquía, E…
Agencia
Akarkom
Dejar una solicitud
En el mapa
Realting.com
Ir