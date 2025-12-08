  1. Realting.com
Pisos de obra nueva en Yalova, Turquía

Complejo residencial New complex of villas and townhouses with swimming pools and around-the-clock security, Yalova, Turkey
Marmara Region, Turquía
de
$417,594
La residencia cuenta con piscinas cubiertas y al aire libre para niños y adultos, gimnasio, sauna, baño de vapor, canchas de tenis y baloncesto, parque infantil, cafetería, yoga y zonas de pilates, seguridad alrededor de la hora.Ubicación e infraestructura cercana Centro y muelle de Yalova -…
Agencia
TRANIO
