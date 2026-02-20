  1. Realting.com
  2. Turquía
  3. Sultanbeyli
  4. Pisos de nuevo edificio

Pisos de obra nueva en Sultanbeyli, Turquía

Estambul
12
Antalya
87
Esmirna
14
Alanya
4
Mostrar más
Búsqueda de nuevos edificios
Ocultar
Búsqueda de nuevos edificios
Búsqueda ampliada Búsqueda compacta
Opciones de búsqueda
Clasificar
En el mapa
Complejo residencial Residence with around-the-clock security and a shopping mall close to the metro station, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Residence with around-the-clock security and a shopping mall close to the metro station, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Residence with around-the-clock security and a shopping mall close to the metro station, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Residence with around-the-clock security and a shopping mall close to the metro station, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Residence with around-the-clock security and a shopping mall close to the metro station, Istanbul, Turkey
Mostrar todo Complejo residencial Residence with around-the-clock security and a shopping mall close to the metro station, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Residence with around-the-clock security and a shopping mall close to the metro station, Istanbul, Turkey
Sultanbeyli, Turquía
de
$257,257
Ofrecemos apartamentos luminosos con grandes balcones y plazas de aparcamiento.La residencia cuenta con seguridad alrededor de la hora, un centro comercial, cafetería y restaurantes, juegos infantiles, un garaje.Ubicación e infraestructura cercana La propiedad se encuentra cerca de una estac…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
En el mapa
Realting.com
Ir