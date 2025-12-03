  1. Realting.com
Pisos de obra nueva en Tuzla, Turquía

Complejo residencial New residential complex on the Marmara Sea coast in Tuzla, Istanbul, Türkiye
Tuzla, Turquía
de
$253,684
El complejo residencial de primera clase incluye su propio puerto deportivo, piscinas, zonas verdes, teatro, cine, centro comercial con marcas de lujo, restaurantes gourmet, campos deportivos, espacios educativos y culturales. Hay apartamentos de 1, 2 y 3 dormitorios para elegir.Ubicación e …
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial Unique waterfront residence with a private beach, swimming pools and a panoramic view, Istanbul, Turkey
Tuzla, Turquía
de
$1,79M
Ofrecemos amplios apartamentos con vistas panorámicas al mar.La residencia cuenta con una playa, zonas verdes ajardinadas, pista de tenis, campos deportivos, pistas de footing, spa y centros de fitness con vistas al mar, estudios de yoga y pilates, piscinas cubiertas y al aire libre, piscina…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial VEMA TUZLA
Tuzla, Turquía
de
$128,000
Año de construcción 2022
Número de plantas 16
Área 91–277 m²
4 objetos inmobiliarios 4
Apartamentos en venta en Estambul - Tuzla Presentamos el proyecto más hermoso - VEMA TUZLA ( Lado asiático, región de Tuzla ). Un proyecto increíble con vistas al mar y a las Islas Princesas ( 80% ) ofrece un estilo de vida de alta calidad y oportunidades de inversión. Características del pr…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
91.0
128,000
Apartamentos 2 habitaciones
170.0
184,000
Apartamentos 3 habitaciones
235.0
572,000
Apartamentos 4 habitaciones
277.0
826,000
Agencia
Extra Property
Dejar una solicitud
