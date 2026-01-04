  1. Realting.com
  Turquía
  Kartepe
  Pisos de nuevo edificio

Pisos de obra nueva en Kartepe, Turquía

Estambul
12
Antalya
87
Esmirna
14
Alanya
4
Complejo residencial Zeray Harmony City
Complejo residencial Zeray Harmony City
Complejo residencial Zeray Harmony City
Complejo residencial Zeray Harmony City
Complejo residencial Zeray Harmony City
Mostrar todo Complejo residencial Zeray Harmony City
Complejo residencial Zeray Harmony City
Kartepe, Turquía
de
$90,268
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 6
Área 65 m²
1 objeto inmobiliario 1
Harmony City, el nuevo proyecto excitante de la construcción ZERAY, Se establece en la primera área de 63000m2 en el distrito Kartepe de Kocaeli y consta de 19 bloques, 1061 pisos y 37 áreas comerciales. Apelamos sus preferencias con las opciones de apartamentos de 1 + 1 a 4 + 1 y dúpl…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
65.0
90,268
Desarrollador
Zeray Construction Inc.
Dejar una solicitud
Complejo residencial Zeray Forum Anatolia
Complejo residencial Zeray Forum Anatolia
Complejo residencial Zeray Forum Anatolia
Complejo residencial Zeray Forum Anatolia
Complejo residencial Zeray Forum Anatolia
Mostrar todo Complejo residencial Zeray Forum Anatolia
Complejo residencial Zeray Forum Anatolia
Kartepe, Turquía
de
$156,116
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 7
Forum Anatolia, que se estableció en un área de 56.500 metros cuadrados con la firma de Zeray, consta de 101 áreas comerciales y un total de 664 unidades. Cumple sus expectativas con instalaciones sociales como piscina al aire libre, piscina cubierta, baño turco, sauna, gimnasio, sala de vap…
Desarrollador
Zeray Construction Inc.
Dejar una solicitud
Complejo residencial Zeray Esil Kartepe
Complejo residencial Zeray Esil Kartepe
Complejo residencial Zeray Esil Kartepe
Complejo residencial Zeray Esil Kartepe
Complejo residencial Zeray Esil Kartepe
Kartepe, Turquía
de
$152,049
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2023
Número de plantas 6
Nuestro proyecto consta de 16 bloques y 501 pisos en un área de 37,000 m2 en el distrito de Kartepe de Kocaeli. Hay dúplex de jardín, dúplex de terraza y opciones planas normales de 1 + 1 a 4 + 1, de 87 m2 a 464 m2. En nuestro proyecto, hay sauna y baño turco en los apartamentos. En nuestr…
Desarrollador
Zeray Construction Inc.
Dejar una solicitud
Complejo residencial Zeray Effect Kartepe
Complejo residencial Zeray Effect Kartepe
Complejo residencial Zeray Effect Kartepe
Complejo residencial Zeray Effect Kartepe
Complejo residencial Zeray Effect Kartepe
Sarimese Mahallesi, Turquía
de
$160,108
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 7
Nuestro proyecto es de 4 bloques, 130 pisos y 35 unidades comerciales en un área de 12.500 m2 en Kartepe, Kocaeli. Hay tipos de apartamentos tipo loft, terraza dúplex, suelo de jardín y entrepiso a partir de 1 + 1 a 4 + 1.Hay un sistema de seguridad 24/7 en nuestro proyecto. Además, las área…
Desarrollador
Zeray Construction Inc.
Dejar una solicitud
Complejo residencial Zeray Mahal Kartepe
Complejo residencial Zeray Mahal Kartepe
Complejo residencial Zeray Mahal Kartepe
Complejo residencial Zeray Mahal Kartepe
Complejo residencial Zeray Mahal Kartepe
Complejo residencial Zeray Mahal Kartepe
Sarimese Mahallesi, Turquía
de
$148,582
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2023
Número de plantas 4
Nuestro proyecto consta de 15 bloques y 309 pisos en un área de 30,000 m2 en el distrito de Kartepe de Kocaeli. Hay suelo de jardín, opciones de apartamentos dúplex en entrepiso y terraza de 1 + 1 a 4 + 1. Nuestro sitio cuenta con un sistema de seguridad 24/7 y áreas comunes como piscina cub…
Desarrollador
Zeray Construction Inc.
Dejar una solicitud
