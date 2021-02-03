  1. Realting.com
  Complejo residencial VOSHITITELNYE APARTAMENTY V NOVOM ZILOM KOMPLEKSE OT ZASTROJSIKA

Complejo residencial VOSHITITELNYE APARTAMENTY V NOVOM ZILOM KOMPLEKSE OT ZASTROJSIKA

Becici, Montenegro
Precio en demanda
18
ID: 32727
ID de nuevo edificio en Realting
In CRM: 538981
ID del nuevo edificio en la web de la empresa
Última actualización: 23/10/25

Localización

  • País
    Montenegro
  • Barrio
    Municipio de Budva
  • Pueblo
    Becici

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Clase
    Clase
    Clase Premium
  • Año de construcción
    Año de construcción
    2027
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado

Detalles del interior

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Gimnasio
  • Área vallada
  • Ascensor

Además

  • Empresa de gestión
  • Concesión de un permiso de residencia
  • Transacción remota

Localización en el mapa

Becici, Montenegro
Educación
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Finanzas
Ocio

Complejo residencial VOSHITITELNYE APARTAMENTY V NOVOM ZILOM KOMPLEKSE OT ZASTROJSIKA
Becici, Montenegro
Precio en demanda
