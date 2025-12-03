  1. Realting.com
  2. Montenegro
  3. Herceg Novi
  4. Pisos de nuevo edificio

Pisos de obra nueva en Herceg Novi, Montenegro

Edificio de apartamentos Duplex Penthouse with Panoramic Adriatic Views – Porto Montenegro
Edificio de apartamentos Duplex Penthouse with Panoramic Adriatic Views – Porto Montenegro
Herceg Novi, Montenegro
$2,09M
Ático espectacular dúplex con vistas panorámicas al Adriático – Porto MontenegroSuperficie total: 179 m2 (110 m2 interior + 69 m2 terrazas)Dormitorios: 2 (expandibles a 4)Baños: 2Precio por m2: 10,027/m2 €Experiencia elevada vida costera en la prestigiosa Thea Building en Boka Place, Porto M…
Agencia
AG LUXURY PROPERTIES LLC
Complejo residencial The Dukley brand is located in the heart of Tivat in a luxury marina, embodying a new level of luxury and lifestyle.
Complejo residencial The Dukley brand is located in the heart of Tivat in a luxury marina, embodying a new level of luxury and lifestyle.
Herceg Novi, Montenegro
$863,089
Comprar con criptomoneda — apartamentos en Porto MontenegroLa marca Dukley se encuentra en el corazón de Tivat en un puerto deportivo de lujo, encarnando un nuevo nivel de lujo y estilo de vida.El distrito de Synchro se está convirtiendo en el centro de Tivat con un nuevo hotel de cinco estr…
Agencia
DOO MNG Built
Complejo residencial Modern villas in a gated complex with a tennis court
Complejo residencial Modern villas in a gated complex with a tennis court
Herceg Novi, Montenegro
$1,74M
Introducing a new residential complex of villas with swimming pools and a tennis court in the suburbs of Herceg Novi. The complex comprises 11 villas, each with spacious open terraces and panoramic sea views, a green area, and a tennis court. The plots are generous, ranging from 700 to 1000 …
Agencia
VALUE.ONE
Complejo residencial New secluded complex of villas in Herceg-Novi
Complejo residencial New secluded complex of villas in Herceg-Novi
Herceg Novi, Montenegro
$681,723
A new villa complex in a modern style surrounded by an olive grove in the suburbs of the city of Herceg Novi. A total of 8 3-bedroom villas are available for sale, ranging from 165 m2 of internal space. The complex is situated in a quiet and green area, just three kilometers from the c…
Agencia
VALUE.ONE
