  1. Realting.com
  2. Montenegro
  3. Donja Lastva
  4. Complejo residencial ROSKOSNYE APARTAMENTY V PREKRASNOJ LOKACII TIVATA

Complejo residencial ROSKOSNYE APARTAMENTY V PREKRASNOJ LOKACII TIVATA

Donja Lastva, Montenegro
Precio en demanda
;
6
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
ID: 32829
ID de nuevo edificio en Realting
In CRM: 538795
ID del nuevo edificio en la web de la empresa
Última actualización: 5/11/25

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Montenegro
  • Barrio
    Municipio de Tivat
  • Ciudad
    Donja Lastva

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Clase
    Clase
    Clase Premium
  • Año de construcción
    Año de construcción
    2026
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado

Detalles del interior

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Gimnasio
  • Área vallada
  • Ascensor

Además

  • Empresa de gestión
  • Tour online
  • Concesión de un permiso de residencia
  • Transacción remota

Localización en el mapa

Donja Lastva, Montenegro
Educación
Tiendas de comestibles
Alimentación
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Complejo residencial New Residential Complex ROYAL CENTRAL RESIDENCE in the Heart of Budva
Budva, Montenegro
de
$230,447
Complejo residencial New luxury residential building in Budva
Budva, Montenegro
de
$265,857
Complejo residencial New secluded complex of villas in Herceg-Novi
Herceg Novi, Montenegro
de
$675,048
Complejo residencial Kub
Krasici, Montenegro
de
$577,514
Complejo residencial Newbuilt gated townhouse community in Budva Riviera
Blizikuce, Montenegro
de
$756,519
Está viendo
Complejo residencial ROSKOSNYE APARTAMENTY V PREKRASNOJ LOKACII TIVATA
Donja Lastva, Montenegro
Precio en demanda
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud Mostrar contactos
Otros complejos
Complejo residencial Apartments in a new residential complex in Budva
Complejo residencial Apartments in a new residential complex in Budva
Complejo residencial Apartments in a new residential complex in Budva
Complejo residencial Apartments in a new residential complex in Budva
Complejo residencial Apartments in a new residential complex in Budva
Mostrar todo Complejo residencial Apartments in a new residential complex in Budva
Complejo residencial Apartments in a new residential complex in Budva
Budva, Montenegro
de
$154,823
Año de construcción 2026
Área 41–63 m²
2 objetos inmobiliarios 2
Apartamentos en un nuevo complejo residencial en Budva.Un moderno complejo residencial situado en la zona tranquila y ecológica de Budva — Dubovica. Esta ubicación ofrece un entorno natural tranquilo con vistas pintorescas de las montañas y el mar, mientras que a pocos minutos del centro com…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
41.0
152,763
Apartamentos 2 habitaciones
63.0
229,164
Agencia
VALUE.ONE
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
VALUE.ONE
Idiomas hablados
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Escribir en Telegram
Complejo residencial A new residential complex in Tivat
Complejo residencial A new residential complex in Tivat
Complejo residencial A new residential complex in Tivat
Complejo residencial A new residential complex in Tivat
Complejo residencial A new residential complex in Tivat
Tivat, Montenegro
de
$165,401
Año de construcción 2025
Número de plantas 3
Un nuevo complejo residencial en el corazón del pintoresco suburbio de Tivat, a pocos minutos en coche del centro de la ciudad.El complejo consta de seis edificios únicos que comprenden 54 apartamentos de 42 a 76 m2, ofreciendo una amplia variedad de diseños adecuados tanto para la vida indi…
Agencia
VALUE.ONE
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
VALUE.ONE
Idiomas hablados
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Escribir en Telegram
Complejo residencial Apartments in a new complex in the center of Tivat
Complejo residencial Apartments in a new complex in the center of Tivat
Complejo residencial Apartments in a new complex in the center of Tivat
Complejo residencial Apartments in a new complex in the center of Tivat
Complejo residencial Apartments in a new complex in the center of Tivat
Mostrar todo Complejo residencial Apartments in a new complex in the center of Tivat
Complejo residencial Apartments in a new complex in the center of Tivat
Tivat, Montenegro
de
$119,414
Año de construcción 2025
Área 41–124 m²
4 objetos inmobiliarios 4
Un nuevo complejo residencial con su propia infraestructura en el centro de Tivat, a 400 metros de Porto Montenegro. Este es el lugar perfecto para aquellos que quieren vivir en la ciudad de Tivat con su infraestructura y vida cultural, mientras se encuentran en una zona tranquila y verde.A …
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
41.0 – 88.0
233,467 – 430,933
Apartamentos 2 habitaciones
79.0 – 124.0
378,566 – 667,673
Agencia
VALUE.ONE
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
VALUE.ONE
Idiomas hablados
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Escribir en Telegram
Realting.com
Ir
Últimas noticias en Montenegro
«¿Cómo comprar una CASA en Montenegro por su cuenta?» Orientación de Raushan Valeev, director de la agencia KaraTau
03.02.2021
«¿Cómo comprar una CASA en Montenegro por su cuenta?» Orientación de Raushan Valeev, director de la agencia KaraTau
«Cualquier trato realizado en las condiciones actuales es un éxito». Entrevista con el copropietario de NAVIT MANAGEMENT
07.12.2020
«Cualquier trato realizado en las condiciones actuales es un éxito». Entrevista con el copropietario de NAVIT MANAGEMENT
«El mayor impacto en el mercado inmobiliario lo ha causado el cierre de las fronteras». La opinión de la directora de la empresa montenegrina MONTBEL
19.11.2020
«El mayor impacto en el mercado inmobiliario lo ha causado el cierre de las fronteras». La opinión de la directora de la empresa montenegrina MONTBEL
«Las leyes de Montenegro permiten que ambas partes de la transacción se sientan seguras». Sobre el trámite de compra de inmuebles en el país
14.09.2020
«Las leyes de Montenegro permiten que ambas partes de la transacción se sientan seguras». Sobre el trámite de compra de inmuebles en el país
Cómo obtener la nacionalidad montenegrina a través de inversiones. Nos lo cuenta la directora de la agencia inmobiliaria Monte-Life de Montenegro
09.09.2020
Cómo obtener la nacionalidad montenegrina a través de inversiones. Nos lo cuenta la directora de la agencia inmobiliaria Monte-Life de Montenegro
Lista de países desde los que se permite la entrada a Montenegro a partir del 1 de junio
23.06.2020
Lista de países desde los que se permite la entrada a Montenegro a partir del 1 de junio
Mostrar todas las publicaciones