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Pisos de obra nueva en Gornja Lastva, Montenegro

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Complejo residencial Lastva Park Residential Complex
Complejo residencial Lastva Park Residential Complex
Gornja Lastva, Montenegro
de
$716,352
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 4
Área 288 m²
1 objeto inmobiliario 1
LASTVA PARK es una opción ideal como residencia primaria, casa de vacaciones o inversión de alquiler. Situado en el encantador Donja Lastva, la zona más prestigiosa de Tivat en Montenegro.El complejo se encuentra a poca distancia del terraplén con impresionantes vistas al mar y un puerto dep…
Desarrollador
Lastva Park Residential Complex
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Edificio de apartamentos Eva Residence -Montenegro Tivat
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Edificio de apartamentos Eva Residence -Montenegro Tivat
Edificio de apartamentos Eva Residence -Montenegro Tivat
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Edificio de apartamentos Eva Residence -Montenegro Tivat
Gornja Lastva, Montenegro
de
$184,879
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2022
Número de plantas 4
El edificio Eva Residence está situado en la zona más bonita y tranquila de la ciudad de Tivat (Montenegro), rodeado de lujosas villas y complejos residenciales. El edificio consta de 10 apartamentos, de los cuales 6 son de un dormitorio, 3 dúplex de dos dormitorios y 1 ático de dos dormit…
Desarrollador
Kraft Construction
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