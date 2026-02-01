  1. Realting.com
  2. Montenegro
  3. Donja Lastva
  4. Pisos de nuevo edificio

Pisos de obra nueva en Donja Lastva, Montenegro

Podgorica
2
Herceg Novi
4
Risan
2
Municipio de Budva
37
Mostrar más
Búsqueda de nuevos edificios
Ocultar
Búsqueda de nuevos edificios
Búsqueda ampliada Búsqueda compacta
Opciones de búsqueda
Clasificar
En el mapa
Residencia Opatovo
Residencia Opatovo
Residencia Opatovo
Residencia Opatovo
Residencia Opatovo
Mostrar todo Residencia Opatovo
Residencia Opatovo
Donja Lastva, Montenegro
de
$405,029
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 5
Nos complace presentar a su atención un exclusivo complejo residencial premium situado en el pintoresco suburbio de Tivat, en Donja Lastva. Sólo 7 apartamentos en un área protegida cerrada garantizan un alto nivel de privacidad y comodidad.Las ventajas del complejo:Ubicación: primera costa, …
Agencia
MD Realty
Dejar una solicitud
Complejo residencial
Complejo residencial
Complejo residencial
Complejo residencial
Complejo residencial
Mostrar todo Complejo residencial
Complejo residencial
Donja Lastva, Montenegro
de
$159,841
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Número de plantas 6
En la pintoresca zona de Donja Lastva, situada en la ciudad de Tivat, se planea construir una mini-ciudad exclusiva que consta de dieciséis casas. Este complejo destaca por su excelente ubicación, incluyendo su proximidad a Porto Montenegro, así como escuelas y jardines de infancia, lo que l…
Agencia
MD Realty
Dejar una solicitud
En el mapa
Realting.com
Ir