  2. Montenegro
  3. Becici
  4. Complejo residencial POTRASAUSIE APARTAMENTY V ZILOM KOMPLEKSE OT ZASTROJSIKA V BECICI

Complejo residencial POTRASAUSIE APARTAMENTY V ZILOM KOMPLEKSE OT ZASTROJSIKA V BECICI

Becici, Montenegro
Precio en demanda
;
8
ID: 32796
ID de nuevo edificio en Realting
In CRM: 538415
ID del nuevo edificio en la web de la empresa
Última actualización: 31/10/25

Localización

  • País
    Montenegro
  • Barrio
    Municipio de Budva
  • Pueblo
    Becici

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Clase
    Clase
    Clase de negocios
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado

Detalles del interior

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Gimnasio
  • Área vallada
  • Ascensor

Además

  • Empresa de gestión
  • Tour online
  • Concesión de un permiso de residencia
  • Transacción remota

Localización en el mapa

Educación
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Finanzas
Ocio

