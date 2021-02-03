Complejo residencial ROSKOSNYE APARTAMENTY S V NOVOM PREMIALNOM ZILOM KOMPLEKSE

Los servicios de la Agencia para la confrontación del acuerdo "bajo la llave" es gratuito para el comprador!!!



Instalaciones: El nuevo complejo residencial con un diseño arquitectónico único, desarrollado por la famosa oficina internacional Businessart, tiene el concepto de un espacio moderno, cómodo y al mismo tiempo estéticamente atractivo, que enfatiza el prestigio y el alto estatus de sus residentes. Amplias terrazas con jardines verdes, jacuzzi y piscinas privadas complementan la sensación de ligereza y vuelo, completando la imagen original de la casa club. Las fachadas están decoradas con piedra caliza natural de alta calidad, que se mina en Alemania. La textura de la piedra natural se complementa con acentos contrastantes de aluminio suave de alta calidad de un tono armonioso. Cada apartamento tiene acristalamiento panorámico en el suelo con ventanas de dos cámaras. La decoración interior de los apartamentos en el paquete básico está hecha de materiales de los principales fabricantes europeos. La plomería Premium. Muebles y puertas exclusivas.

Parquet de madera natural ecológico se combina perfectamente con cerámicas premium de marcas italianas y españolas. Los apartamentos disponen de un sistema de iluminación funcional configurable, un sistema Smart Home, suelos cálidos, sistemas de división, calderas eléctricas, ventilación de escape de baños, detectores de incendios, movimientos y humo, un sistema de seguridad.

En el territorio del complejo: salas de fitness con servicios de bienestar, sala de eventos culturales (conciertos, festivales, exposiciones). Boutiques de famosas marcas mundiales. Estacionamiento subterráneo.



Los apartamentos están disponibles en venta en este complejo. Para más información sobre disponibilidad y precios, póngase en contacto con nosotros!!!



Ubicación:

A poca distancia de la escuela internacional en inglés;

Cerca está el puerto deportivo más grande de yates Porto Montenegro;

A poca distancia boutiques de marcas caras, restaurantes premium;

Aeropuerto Tivat y Porto Montenegro - 5 minutos en coche;

La capital de Montenegro Podgorica y el aeropuerto de Podgorica - 90 minutos en coche;

Dubovnik - 110 minutos en coche.

¡Le ayudaremos a obtener un permiso de residencia para bienes raíces!

¡Vamos a ayudarle a salir y alquilar!!



Con nuestra ayuda, usted adquirirá un objeto líquido que le traerá ingresos!

CONSULTACIÓN GRATIS!



¡Hacemos ofertas en línea!



Agencia inmobiliaria registrada en Montenegro GATE Realty!

¡Estamos en contacto con nuestros clientes!