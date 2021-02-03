Complejo residencial New premium district of Luštica Bay — Heights

Introducing Heights — una exclusiva colección de estudios, apartamentos y áticos situados en las pistas entre el primer campo de golf de Centrale y Montenegro.



Aquí es donde una arquitectura elegante, vistas panorámicas y un ambiente mediterráneo cálido se fusionan en un estilo de vida premium único.



Principales ventajas de Heights:



• Diseño elegante mezclando arquitectura tradicional Montenegrin con acentos modernos

• Cerca de la futura escuela internacional

• Amplios diseños con terrazas y vistas al mar cautivantes

• Interiores brillantes con paletas de colores naturales y atención al detalle

• Jardines de paisaje con lavanda y olivos, zonas comunes inspiradas en pueblos mediterráneos

• Piscina privada rodeada de vegetación + piscina infantil separada

• Zonas de yoga y fitness al aire libre

• Garajes subterráneos privados y amplio aparcamiento de invitados.

Heights ofrece tranquilidad y privacidad, a pocos minutos del vibrante distrito central. Tiendas, cafeterías, campos deportivos, parques verdes y Piazza Square —el futuro centro social de la Bahía de Luštica— están a poca distancia.

Luštica Bay es un concepto único de resort-town con 7 km de costa, creado a partir de cero en el segmento premium.



Los residentes de Heights disfrutan del acceso a piscinas y playas privadas, sumando la comodidad de la vida, especialmente en los cálidos meses de verano. Cada edificio del proyecto está construido con materiales naturales, incluyendo piedra tradicional, mezclando patrimonio con diseño contemporáneo.



Diseñado como una comunidad de clubes, Luštica Bay reúne a personas de todo el mundo que comparten una pasión por el golf, el yate, los deportes acuáticos, o simplemente buscan un estilo de vida elegante rodeado de naturaleza virgen y mar prístino.



Project Highlights:

• Infraestructura urbana completa

• Varias playas privadas

• Escuela internacional

• Padel y pistas de tenis

• Plaza central con parque paisajístico

• Restaurantes y boutiques

• Piscinas & Centros SPA

• Instalaciones de fitness

• Campo de golf de 18 hoyos

• Paseo deportivo de lujo

• El hotel Chedi

• Campos deportivos

• Instalaciones de todo el año para vivir de lujo y cómoda.



Este es el primer ecoproyecto verdadero en Montenegro, respetando los estándares de certificación LEED Silver.

Una ciudad totalmente huida con arquitectura única que armoniza elementos tradicionales y modernos.



¡Elija su estilo de vida!

