  2. Montenegro
  3. Municipio de Andrijevica
  4. Pisos de nuevo edificio

Pisos de obra nueva en Municipio de Andrijevica, Montenegro

Podgorica
2
Herceg Novi
4
Risan
2
Municipio de Budva
42
Apart - hotel Kolasin Valleys
Apart - hotel Kolasin Valleys
Municipio de Andrijevica, Montenegro
de
$463,891
Opciones de acabado Con acabado
Área 35–76 m²
5 objetos inmobiliarios 5
Hoteles excepcionales en los valles de Kolasin: invierta en lujo y relajación en Montenegro Descripción del proyecto: Kolasin Valleys está abriendo una nueva página en el mundo de los negocios y las inversiones hoteleras en la región montañosa de Montenegro. Este proyecto apto para tod…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
47.0 – 72.0
324,297 – 596,683
Apartamentos 2 habitaciones
72.0 – 76.0
522,741 – 540,025
Estudio
35.0
215,023
Desarrollador
Kolasin Valleys
